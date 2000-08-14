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Раздел: Авто  
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Озвучены результаты проверки пассажирского транспорта в Украине

Озвучены результаты проверки пассажирского транспорта в Украине Каждый третий автобус не имеет права выходить на маршрут.

Укртрансбезопасность осмотрела более 27 тыс. транспортных средств, среди которых были выявлены многочисленные нарушения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Начиная с конца июля 2018 работники полиции и инспекторы проверили тысячи транспортных средств и выявили, что каждая третья машина, в которой перевозят пассажиров, не имеет права выходить на маршрут.

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"Самые распространенные нарушения – это трещины лобового стекла, неработающие фонари и звуковые сигналы, отсутствие огнетушителей, непройденный техосмотр. Штрафы от 340 грн до 680 грн, зависит от вида нарушения", - сообщила инспектор управления патрульной полиции Татьяна Хрущ.
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 Теги: автобусы, проверка

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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