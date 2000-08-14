» » Ford представил юбилейную версию Mustang
Раздел: Авто  
0

Ford представил юбилейную версию Mustang

Ford представил юбилейную версию Mustang Автомобиль выпустят тиражом в 68 экземпляров.

Компания Ford представила новый Mustang Cobra Jet – дрэговый маслкар, созданный в честь полувекового юбилея первой машины с тем же названием, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Новинка позиционируется как самый быстрый серийный «Мустанг» на отрезке в четверть мили: она проходит эту дистанцию примерно за 8,5 секунды – на целую секунду быстрее Dodge Challenger SRT Demon, разгоняясь к финишу до 150 миль в час (241 км/ч).

Правда, доступ на обычные дороги этой «Кобре» запрещен, да и серийной ее можно назвать весьма условно: тираж ограничат 68 экземплярами – в честь 1968 года. Сердцем машине служит специально подготовленный 5,2-литровый мотор V8 с механическим нагнетателем. Мощность агрегата не раскрывается.

Читайте также: Эксперт рассказал, как избавиться от скрипов в салоне машины

В числе других особенностей – неразрезной задний мост, четырехрычажная задняя подвеска, регулируемые амортизаторы. Кресла сертифицированы FIA, а каркас безопасности – Национальной ассоциацией хот-родов (NHRA).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ford, Mustang

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
     481
     0

Похожие новости по теме

Ford представил юбилейный дрэговый Mustang Ford представил юбилейный дрэговый Mustang

Тираж модели составит 68 экземпляров.

Американцы создали сверхмощную версию Mustang Американцы создали сверхмощную версию Mustang

Американцы создали сверхмощную версию «Мустанга», которая проходит четверть мили быстрее 850-сильного Dodge Challenger SRT Demon.

В Сети появились В Сети появились "живые" фото обновленного Ford Mustang

Ford представил дрэговую версию спорткара Mustang.

Ателье выпустит 19 экземпляров тюнингованных Ford Mustang Ателье выпустит 19 экземпляров тюнингованных Ford Mustang

Тюнинговая мастерская Hennessey объявила о своем новом проекте.

Ford выпустит юбилейную версию спорткара Ford Mustang Cobra Jet Ford выпустит юбилейную версию спорткара Ford Mustang Cobra Jet

Ее выпустят ограниченным тиражом

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх