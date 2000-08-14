Раздел: Авто
Ford представил юбилейную версию Mustang
Автомобиль выпустят тиражом в 68 экземпляров.
Компания Ford представила новый Mustang Cobra Jet – дрэговый маслкар, созданный в честь полувекового юбилея первой машины с тем же названием, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Новинка позиционируется как самый быстрый серийный «Мустанг» на отрезке в четверть мили: она проходит эту дистанцию примерно за 8,5 секунды – на целую секунду быстрее Dodge Challenger SRT Demon, разгоняясь к финишу до 150 миль в час (241 км/ч).
Правда, доступ на обычные дороги этой «Кобре» запрещен, да и серийной ее можно назвать весьма условно: тираж ограничат 68 экземплярами – в честь 1968 года. Сердцем машине служит специально подготовленный 5,2-литровый мотор V8 с механическим нагнетателем. Мощность агрегата не раскрывается.
Читайте также: Эксперт рассказал, как избавиться от скрипов в салоне машины
В числе других особенностей – неразрезной задний мост, четырехрычажная задняя подвеска, регулируемые амортизаторы. Кресла сертифицированы FIA, а каркас безопасности – Национальной ассоциацией хот-родов (NHRA).
Компания Ford представила новый Mustang Cobra Jet – дрэговый маслкар, созданный в честь полувекового юбилея первой машины с тем же названием, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Новинка позиционируется как самый быстрый серийный «Мустанг» на отрезке в четверть мили: она проходит эту дистанцию примерно за 8,5 секунды – на целую секунду быстрее Dodge Challenger SRT Demon, разгоняясь к финишу до 150 миль в час (241 км/ч).
Правда, доступ на обычные дороги этой «Кобре» запрещен, да и серийной ее можно назвать весьма условно: тираж ограничат 68 экземплярами – в честь 1968 года. Сердцем машине служит специально подготовленный 5,2-литровый мотор V8 с механическим нагнетателем. Мощность агрегата не раскрывается.
Читайте также: Эксперт рассказал, как избавиться от скрипов в салоне машины
В числе других особенностей – неразрезной задний мост, четырехрычажная задняя подвеска, регулируемые амортизаторы. Кресла сертифицированы FIA, а каркас безопасности – Национальной ассоциацией хот-родов (NHRA).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
481
0
Также советуем посмотреть
- Хаски, застрявший на кокосовой пальме, стал героем Сети
- В Сети высмеяли "бешенный трафик" на Крымском мосту
- Саакашвили заявил о своем участии в парламентских выборах в Раду
- Украинцы обнаружили неожиданную услугу, которую может предоставить
- В Сети высмеяли отдыхающих в Крыму россиян
- "Укроборонпрому" разрешили не отдавать долги России
- В России мужчина вернулся в семью после своих похорон
- Ожидание и реальность: правдивые комиксы из жизни родителей
- Забавные СМС-переписки с мамами
- Участница интеллектуального шоу не знала, где находится Великая китайская стена
- Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавно
- На кукурузном поле: мужчина сделал невесте необычное предложение
- Забавные картинки для отличного субботнего настроения
- В Сети появились остроумные фотожабы на потоп во Львове
- Пять минут веселья: смешные таблички на домах
- Забавные ситуации, которые могли случиться лишь в азиатских странах
- Самые смешные демотиваторы на выходные
- Ситуация на Донбассе: 40 обстрелов, двое раненых
- Буря позитива: смешные фотки домашних питомцев
- Странные будни скелета насмешили пользователей Instagram
- Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
- Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
- Проблемы худых и полных девушек в забавных комиксах
- Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
- В центре Киева будут стрелять из пушек
- В Арктике ученым пришлось «отвоевывать» у медведя ногу мамонта
- Российская ловушка для Украины
- Дорого-богато: Сеть насмешила маршрутка с коврами вместо окон
- Прикол дня: пес спокойно наблюдал за дракой, возникшей из-за него
- Стоит ли ожидать поддержки Мирового банка
Оставьте свой комментарий