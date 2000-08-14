Раздел: Авто
Bugatti представила очертания нового автомобиля
Стоимость автомобиля составит пять миллионов евро.
Bugatti поделилась новым тизером своего гиперкара Divo, презентация которого пройдет на The Quail - Motorsports Gathering в штате Калифорния 24 августа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
На снимке показан автомобиль под покрывалом, его силуэт напоминает Chiron. Стоит отметить, что именно на основе этой модели и построили новинку. Машина получила название в честь французского пилота Альберта Диво.
О технических параметрах будущей новинки пока ничего не сообщается. Эксперты считают, что Bugatti Divo будет приводиться в движение 8-литровым мотором W16, который позаимствуют у Chiron. Глава компании отмечает, что новый гиперкар будет отличаться небольшим весом, высокой скоростью и большой прижимной силой.
Читайте также: В США построят большое предприятие по обслуживанию Jaguar
Всего производитель выпустит 40 экземпляров модели, стоимость каждого из них составит пять миллионов евро
Bugatti поделилась новым тизером своего гиперкара Divo, презентация которого пройдет на The Quail - Motorsports Gathering в штате Калифорния 24 августа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
На снимке показан автомобиль под покрывалом, его силуэт напоминает Chiron. Стоит отметить, что именно на основе этой модели и построили новинку. Машина получила название в честь французского пилота Альберта Диво.
О технических параметрах будущей новинки пока ничего не сообщается. Эксперты считают, что Bugatti Divo будет приводиться в движение 8-литровым мотором W16, который позаимствуют у Chiron. Глава компании отмечает, что новый гиперкар будет отличаться небольшим весом, высокой скоростью и большой прижимной силой.
Читайте также: В США построят большое предприятие по обслуживанию Jaguar
Всего производитель выпустит 40 экземпляров модели, стоимость каждого из них составит пять миллионов евро
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