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Раздел: Авто  
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Bugatti представила очертания нового автомобиля

Bugatti представила очертания нового автомобиля Стоимость автомобиля составит пять миллионов евро.

Bugatti поделилась новым тизером своего гиперкара Divo, презентация которого пройдет на The Quail - Motorsports Gathering в штате Калифорния 24 августа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

На снимке показан автомобиль под покрывалом, его силуэт напоминает Chiron. Стоит отметить, что именно на основе этой модели и построили новинку. Машина получила название в честь французского пилота Альберта Диво.

О технических параметрах будущей новинки пока ничего не сообщается. Эксперты считают, что Bugatti Divo будет приводиться в движение 8-литровым мотором W16, который позаимствуют у Chiron. Глава компании отмечает, что новый гиперкар будет отличаться небольшим весом, высокой скоростью и большой прижимной силой.

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Всего производитель выпустит 40 экземпляров модели, стоимость каждого из них составит пять миллионов евро
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 Теги: Bugatti, силуэт

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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