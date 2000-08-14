» » Кроссовер Geely получил новую версию
Раздел: Авто  
0

Кроссовер Geely получил новую версию

Кроссовер Geely получил новую версиюПервые фотографии будущей новинки уже просочились в интернет.

Пока кроссовер не имеет даже товарного название, а только индекс Geely SX11, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Но это не помешало неизвестным фотошпионам опубликовать в Сети изображения мощной версии автомобиля. По снимкам можно отметить, что «спортивный» кроссовер имеет черную крышу, мощный спойлер, четыре выхлопные трубы и агрессивные бамперы.

Читайте также: Geely показала новый компактный кроссовер

Пока неизвестно, какая силовая установка будет установлена под капотом новинки. Базовую версию, вероятно, оснастят 1,5-литровым турбированным двигателем Volvo, генерирующим 177 л.с. Официальная информация о кроссовере Geely станет известна уже 22 августа, когда состоится премьера новинки.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: кроссовер, Geely

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:33 » Автор: Татьяна Ларина
     373
     0

Похожие новости по теме

Опубликованы первые изображения кроссовера Geely SX11 Sport Опубликованы первые изображения кроссовера Geely SX11 Sport

Китайский кроссовер Geely SX11 пока даже не был представлен публично, но уже получил спортивную версию.

В Сети появились снимки В Сети появились снимки "заряженного" кроссовера Geely

Ещё не представленный кроссовер Geely уже получил особую версию.

Geely презентовала новый компактный кроссовер Geely презентовала новый компактный кроссовер

Geely назвала свой новый кроссовер Binyue.

Geely показала, как будет выглядеть новый кроссовер Geely показала, как будет выглядеть новый кроссовер

Первые характеристики автомобиля уже известны.

Geely показала новый компактный кроссовер Geely показала новый компактный кроссовер

Компапния Geely опубликовала изображения нового кроссовера S1.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх