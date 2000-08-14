Раздел: Авто
Кроссовер Geely получил новую версию
Первые фотографии будущей новинки уже просочились в интернет.
Пока кроссовер не имеет даже товарного название, а только индекс Geely SX11, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Но это не помешало неизвестным фотошпионам опубликовать в Сети изображения мощной версии автомобиля. По снимкам можно отметить, что «спортивный» кроссовер имеет черную крышу, мощный спойлер, четыре выхлопные трубы и агрессивные бамперы.
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Пока неизвестно, какая силовая установка будет установлена под капотом новинки. Базовую версию, вероятно, оснастят 1,5-литровым турбированным двигателем Volvo, генерирующим 177 л.с. Официальная информация о кроссовере Geely станет известна уже 22 августа, когда состоится премьера новинки.
Пока кроссовер не имеет даже товарного название, а только индекс Geely SX11, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Но это не помешало неизвестным фотошпионам опубликовать в Сети изображения мощной версии автомобиля. По снимкам можно отметить, что «спортивный» кроссовер имеет черную крышу, мощный спойлер, четыре выхлопные трубы и агрессивные бамперы.
Читайте также: Geely показала новый компактный кроссовер
Пока неизвестно, какая силовая установка будет установлена под капотом новинки. Базовую версию, вероятно, оснастят 1,5-литровым турбированным двигателем Volvo, генерирующим 177 л.с. Официальная информация о кроссовере Geely станет известна уже 22 августа, когда состоится премьера новинки.
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