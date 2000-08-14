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Раздел: Авто  
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Названы главные плюсы автомобилей с передним приводом

Названы главные плюсы автомобилей с передним приводомНа сегодняшний день в мире наиболее распространены переднеприводные автомобили.

Заднеприводная компоновка требует больше места из-за продольного расположения двигателя, бензобака, который обычно размещают сзади сбоку, и центрального тоннеля под карданный вал, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Передний привод позволяет развернуть двигатель поперёк, переместить бензобак под днище и отказаться от карданного вала. За счёт таких изменений переднеприводные авто получили больше свободного места в багажнике и салоне. При этом стало возможным появление компактных моделей, таких как Volkswagen Golf.

Ещё одним преимуществом машин с приводом на передние колёса является более простое управление. Они намного меньше склонны к заносам, чем заднеприводные машины, что позволяет новичкам увереннее чувствовать себя за рулём.

Также переднеприводные авто отличаются лучшей проходимостью на грунтовом покрытии и скользкой дороге. Автомобиль с приводом на заднюю ось не так просто сдвинуть с места, если он начал «буксовать».

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Кроме того, у переднеприводных машин больше прижимной силы поступает на передние колёса, благодаря чему сцепление с покрытием становится гораздо лучше.
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 Теги: авто, передний привод

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Сегодня, 13:08 » Автор: Татьяна Ларина
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