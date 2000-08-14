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Раздел: Авто  
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В Австрии испытали робота для зарядки электрокаров

В Австрии испытали робота для зарядки электрокаровРобот распознает своими камерами зарядное гнездо и может сам подбирать различные параметры процесса.

Специалисты Грацкого технологического университета разработали зарядную станцию для электрокаров на базе робота-манипулятора, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.

В перспективе такая зарядная станция может быть использована для электрокаров, отправляющихся на подзарядку в беспилотном режиме.

«Нам впервые удалось запустить зарядную станцию на базе робота, которая автономно заряжала несколько автомобилей один за другим, без необходимости в транспортных средствах, специально предназначенных для такой зарядки. Благодаря инновационной технологии робот распознает своими камерами зарядное гнездо и может сам подбирать различные параметры процесса. Система работает, даже если машина припаркована не очень ровно», - сказал, анонсируя установку, сотрудник университета Граца и глава проекта Бернхард Вальцель.

Как уточнили разработчики, для зарядки электрокара система использует разъем стандарта CCS. Кроме того, сам автомобиль дорабатывать не придется, а все задачи по позиционированию робот выполняет самостоятельно.

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По информации Electrek, проект был реализован при поддержке компании BMW. Помимо BMW в разработке роботизированной зарядной станции приняли участие компании Magna Steyr Engineering Graz, KEBA (город Линц) и Австрийская ассоциация автомобильных технологий (ÖVK, Вена).
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 Теги: робот, электрокар

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Сегодня, 15:08 » Автор: Татьяна Ларина
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