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В Австрии испытали робота для зарядки электрокаров
Робот распознает своими камерами зарядное гнездо и может сам подбирать различные параметры процесса.
Специалисты Грацкого технологического университета разработали зарядную станцию для электрокаров на базе робота-манипулятора, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
В перспективе такая зарядная станция может быть использована для электрокаров, отправляющихся на подзарядку в беспилотном режиме.
«Нам впервые удалось запустить зарядную станцию на базе робота, которая автономно заряжала несколько автомобилей один за другим, без необходимости в транспортных средствах, специально предназначенных для такой зарядки. Благодаря инновационной технологии робот распознает своими камерами зарядное гнездо и может сам подбирать различные параметры процесса. Система работает, даже если машина припаркована не очень ровно», - сказал, анонсируя установку, сотрудник университета Граца и глава проекта Бернхард Вальцель.
Как уточнили разработчики, для зарядки электрокара система использует разъем стандарта CCS. Кроме того, сам автомобиль дорабатывать не придется, а все задачи по позиционированию робот выполняет самостоятельно.
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По информации Electrek, проект был реализован при поддержке компании BMW. Помимо BMW в разработке роботизированной зарядной станции приняли участие компании Magna Steyr Engineering Graz, KEBA (город Линц) и Австрийская ассоциация автомобильных технологий (ÖVK, Вена).
Специалисты Грацкого технологического университета разработали зарядную станцию для электрокаров на базе робота-манипулятора, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
В перспективе такая зарядная станция может быть использована для электрокаров, отправляющихся на подзарядку в беспилотном режиме.
«Нам впервые удалось запустить зарядную станцию на базе робота, которая автономно заряжала несколько автомобилей один за другим, без необходимости в транспортных средствах, специально предназначенных для такой зарядки. Благодаря инновационной технологии робот распознает своими камерами зарядное гнездо и может сам подбирать различные параметры процесса. Система работает, даже если машина припаркована не очень ровно», - сказал, анонсируя установку, сотрудник университета Граца и глава проекта Бернхард Вальцель.
Как уточнили разработчики, для зарядки электрокара система использует разъем стандарта CCS. Кроме того, сам автомобиль дорабатывать не придется, а все задачи по позиционированию робот выполняет самостоятельно.
Читайте также: Военные США испытали робота-акулу. Видео
По информации Electrek, проект был реализован при поддержке компании BMW. Помимо BMW в разработке роботизированной зарядной станции приняли участие компании Magna Steyr Engineering Graz, KEBA (город Линц) и Австрийская ассоциация автомобильных технологий (ÖVK, Вена).
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