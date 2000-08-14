Раздел: Авто
На дорогах Монако видели Ferrari F40 с прямотоком
Ferrari F40 назывался самым лучшим суперкаром итальянского люксового бренда.
На просторах интернета появился видеоролик, на котором можно увидеть итальянский суперкар Ferrari F40, который разъезжает по улицам Монако, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Автомобиль, обладающий прямотоком, впечатлил местных жителей звучанием своего мотора.
Ferrari F40 сама по себе имеет мощный звук, однако с прямоточным выхлопом звук суперкара просто отличный. Ferrari F40 презентовали в 1987 году, а выпускался автомобиль в течение пяти лет.
Ferrari F40 назывался самым лучшим суперкаром итальянского люксового бренда. Под капотом автомобиля разместился 8-цилиндровый 2,9-литровый агрегат, генерирующий мощность в 471 лошадиных сил.
Но дороги в Монако не позволят хозяину суперкара полностью раскрыть потенциал премиального автомобиля.
Читайте также: В Киеве видели очень редкую Ferrari
Но звучание двигателя на низких оборотах заставляет прохожих глазеть на проезжающий мимо суперкар.
На просторах интернета появился видеоролик, на котором можно увидеть итальянский суперкар Ferrari F40, который разъезжает по улицам Монако, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Автомобиль, обладающий прямотоком, впечатлил местных жителей звучанием своего мотора.
Ferrari F40 сама по себе имеет мощный звук, однако с прямоточным выхлопом звук суперкара просто отличный. Ferrari F40 презентовали в 1987 году, а выпускался автомобиль в течение пяти лет.
Ferrari F40 назывался самым лучшим суперкаром итальянского люксового бренда. Под капотом автомобиля разместился 8-цилиндровый 2,9-литровый агрегат, генерирующий мощность в 471 лошадиных сил.
Но дороги в Монако не позволят хозяину суперкара полностью раскрыть потенциал премиального автомобиля.
Читайте также: В Киеве видели очень редкую Ferrari
Но звучание двигателя на низких оборотах заставляет прохожих глазеть на проезжающий мимо суперкар.
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