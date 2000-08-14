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Раздел: Авто  
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Bugatti показала тизер нового гиперкара Divo

Bugatti показала тизер нового гиперкара DivoСтоимость авто составит порядка 5 миллионов евро.

Компания Bugatti опубликовала первый тизер своего нового гиперкара, презентация которого состоится уже 24 августа на мероприятии «The Quali - Motorsports Gathering» в Калифорнии (США).

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на daily-motor.

Снимок новинки выложен пресс-службой марки. На нем автомобиль накрыт голубым покрывалом. Никакой технической информации относительно нового гиперкара Divo, пока не разглашается.

Ожидается, что это произойдет не раньше презентации, поэтому пока поклонникам марки до 24 августа придется довольствоваться лишь силуэтом автомобиля.

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Напомним, что ранее сообщались планы «Бугатти» по выпуску всего 40 единиц гиперкаров Divo.
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 Теги: Bugatti, Divo, гиперкар

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Сегодня, 19:16 » Автор: Едгар Букмирза
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