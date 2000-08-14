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Раздел: Авто  
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Alfa Romeo воскресит свою легендарную модель

Alfa Romeo воскресит свою легендарную модельОсновной упор в развитии направлен будет на раскрытие линейки современных кроссоверов.

Бренд недавно попрощался с интересным, но мало популярным хэтчбеком версии MiTo и купе 4C.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.

При этом основной упор в развитии направлен будет на раскрытие линейки современных кроссоверов в разных сегментах.

Вскоре также представят среднемоторный спорткар версии Alfa Romeo 8C. Компания ещё готовит модель GTV с передним расположением мотора. GTV в 2021 году получит версию купе, а в 2022 году версию Spider с открытым верхом.

Будущий кабриолет станет спортивной моделью Giulia, имеющей открытый верх. Специалисты проработают дизайн экстерьера и интерьера, усилят тормозную систему, установят более мощный двигатель.

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Alfa Romeo Spider последний раз называлась открытая версия купе Brera. Сейчас это родстер 4C Spider. Однако там это слово является приставкой к имени модели.
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 Теги: Alfa Romeo, модель

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Сегодня, 22:24 » Автор: Едгар Букмирза
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