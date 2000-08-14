Раздел: Авто
Alfa Romeo воскресит свою легендарную модель
Основной упор в развитии направлен будет на раскрытие линейки современных кроссоверов.
Бренд недавно попрощался с интересным, но мало популярным хэтчбеком версии MiTo и купе 4C.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
При этом основной упор в развитии направлен будет на раскрытие линейки современных кроссоверов в разных сегментах.
Вскоре также представят среднемоторный спорткар версии Alfa Romeo 8C. Компания ещё готовит модель GTV с передним расположением мотора. GTV в 2021 году получит версию купе, а в 2022 году версию Spider с открытым верхом.
Будущий кабриолет станет спортивной моделью Giulia, имеющей открытый верх. Специалисты проработают дизайн экстерьера и интерьера, усилят тормозную систему, установят более мощный двигатель.
Читайте также: С американского рынка уйдет купе Alfa Romeo
Alfa Romeo Spider последний раз называлась открытая версия купе Brera. Сейчас это родстер 4C Spider. Однако там это слово является приставкой к имени модели.
Бренд недавно попрощался с интересным, но мало популярным хэтчбеком версии MiTo и купе 4C.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
При этом основной упор в развитии направлен будет на раскрытие линейки современных кроссоверов в разных сегментах.
Вскоре также представят среднемоторный спорткар версии Alfa Romeo 8C. Компания ещё готовит модель GTV с передним расположением мотора. GTV в 2021 году получит версию купе, а в 2022 году версию Spider с открытым верхом.
Будущий кабриолет станет спортивной моделью Giulia, имеющей открытый верх. Специалисты проработают дизайн экстерьера и интерьера, усилят тормозную систему, установят более мощный двигатель.
Читайте также: С американского рынка уйдет купе Alfa Romeo
Alfa Romeo Spider последний раз называлась открытая версия купе Brera. Сейчас это родстер 4C Spider. Однако там это слово является приставкой к имени модели.
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