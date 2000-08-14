Раздел: Авто
Опубликован рейтинг лучших кроссоверов 2018 года
Закрывает ТОП Mitsubishi Outlander.
На базе отзывов собственников, были составлены результаты краш-тестов и с учетом надежности специалисты одного зарубежного профильного сайта составили ТОП наиболее лучших кроссоверов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtolubiteli.club.
Таким образом, на 1-м месте в 2018г оказался MINI Countryman. Благодаря улучшенной подвеске хэтчбек «Мини» превратился в компакт-кросс с большой проходимостью. Авто предлагается с 1,5-литровым силовым агрегатом мощностью 136 «лошадей», работающим в тандеме с «механикой». Модель рассчитана на перевозку 5 человек и обладает багажником на 450 л.
На втором месте находиться южнокорейский кроссовер Kia Sportage. Автомобиль предлагается с движком на 2 литра мощностью 150 «лошадей».
Замыкает ТОП-3 самых лучших популярная машина Hyundai Tucson, которая чуть уступает в управляемости предыдущим предложениям, качестве и технологичности, но превосходит в стоимости и маленькой цене обслуживания. Наиболее дешевая модификация оснащается 150-сильным движком, автоматической коробкой передач и системой переднего привода.
В ТОП-5 вошел американский кроссовер Jeep Compass. У автомобиля сравнительно высокая цена - от 2 млн рублей. В качестве силового агрегата используется атмосферный агрегат на 2,4 л, который может развивать до 150 «лошадей» мощности и 230 Нм. В тандеме с ним будет трудиться 9-ступенчатый «автомат» и системой полного привода Active Drive.
Читайте также: Опубликован рейтинг самых надежных кроссоверов
Закрывает ТОП Mitsubishi Outlander. Базовая модификация оснащается 2-литровым мотором семейства MIVEC Inform, работающим в паре с вариатором, и только передний привод. Маск.мощность - 146 «коней» и 196 Нм крутящего момента.
На базе отзывов собственников, были составлены результаты краш-тестов и с учетом надежности специалисты одного зарубежного профильного сайта составили ТОП наиболее лучших кроссоверов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtolubiteli.club.
Таким образом, на 1-м месте в 2018г оказался MINI Countryman. Благодаря улучшенной подвеске хэтчбек «Мини» превратился в компакт-кросс с большой проходимостью. Авто предлагается с 1,5-литровым силовым агрегатом мощностью 136 «лошадей», работающим в тандеме с «механикой». Модель рассчитана на перевозку 5 человек и обладает багажником на 450 л.
На втором месте находиться южнокорейский кроссовер Kia Sportage. Автомобиль предлагается с движком на 2 литра мощностью 150 «лошадей».
Замыкает ТОП-3 самых лучших популярная машина Hyundai Tucson, которая чуть уступает в управляемости предыдущим предложениям, качестве и технологичности, но превосходит в стоимости и маленькой цене обслуживания. Наиболее дешевая модификация оснащается 150-сильным движком, автоматической коробкой передач и системой переднего привода.
В ТОП-5 вошел американский кроссовер Jeep Compass. У автомобиля сравнительно высокая цена - от 2 млн рублей. В качестве силового агрегата используется атмосферный агрегат на 2,4 л, который может развивать до 150 «лошадей» мощности и 230 Нм. В тандеме с ним будет трудиться 9-ступенчатый «автомат» и системой полного привода Active Drive.
Читайте также: Опубликован рейтинг самых надежных кроссоверов
Закрывает ТОП Mitsubishi Outlander. Базовая модификация оснащается 2-литровым мотором семейства MIVEC Inform, работающим в паре с вариатором, и только передний привод. Маск.мощность - 146 «коней» и 196 Нм крутящего момента.
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