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Раздел: Авто  
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Китайский электромобиль теперь выпускают в Белоруссии

Китайский электромобиль теперь выпускают в Белоруссии Производство электрокаров Zotye открыли под Минском.

На заводе Юнисон, который расположен в поселке Обчак, что всего в 10 км от Минска, стартовала крупноузловая сборка китайских электрокаров Zotye E200. Данная модель представляет собой сверхкомпактный двухместный ситикар, по компоновке напоминающий знаменитый Smart – но со своим оригинальным обликом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Привод – на задние колеса, которые приводит в движение 82-сильный электромотор. Питает его литий-ионная батарея емкостью 24 кВтч, которую можно зарядить от бытовой розетки максимум за 8 часов, а при помощи экспресс-зарядки восполнить заряд до 80% всего за полчаса. Заявленный запас хода – 220 км.

Кстати, Е200 – лишь первенец данного проекта. В ближайшее время будет налажена сборка еще одного электрокара – седана D-класса Zotye Z500EV с запасом хода 250 км. И тот, и другой будут собирать из китайских машинокомплектов.

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До конца года планируется произвести подобным образом 300 электромобилей. Возможно, они будут востребованы в службе каршеринга… Прежде чем оценивать перспективы китайских электрокаров, неплохо бы знать, например, уровень цен. А он пока неизвестен.
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 Теги: Минск, Zotye, производство

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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