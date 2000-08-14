Раздел: Авто
Составлен рейтинг самых надежных недорогих автомобилей
Эти машины можно приобрести по цене до 2000 долларов.
Купить хороший автомобиль с ограниченным бюджетом в распоряжении - задача не из простых. Особенно если вам нужно транспортное средство для передвижения, а не конструктор «юный механик», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Впрочем, сложно - не значит невозможно. Предлагаем вашему вниманию лучшие предложения по продаже в авто Украине.
Ford Sierra
Надежный автомобиль за разумные деньги. Настоящий «американец». Не Корвет, конечно, но скромный внешний вид седана компенсируется большим ассортиментом запчастей на рынке. А удачный тюнинг способен нивелировать и первый недостаток.
Audi 80
Пожалуй, самая статусная модель 90-х по доступной цене, предшественник не менее популярной А4. Этот спортивный седан идеально подойдет как для повседневных поездок, так и на роль проекта по кастомизации.
Daewoo Lanos
Первый самостоятельный проект компании и, пожалуй, самая популярная модель середины 2000-х в Украине. В 2008 году Lanos прошел процесс локализации, став полностью «народным» автомобилем, составляющие которого производились в Запорожье и Мелитополе. В прошлом году ЗАЗ прекратил выпуск бывшего лидера продаж. Теперь автомобиль можно приобрести по еще более доступной цене на вторичном рынке.
Toyota Corolla
Без японцев этот список был бы неполным. Toyota была одной из самых популярных марок авто на стыке тысячелетий, как в Европе, так и за океаном. Отсюда и разнообразие различных моделей бренда на вторичном рынке. Кроме того, кузов модели даже тридцатилетней давности до сих пор выглядит свежо и солидно.
Peugeot 205
Помните марку авто, на котором маневрировал по улицам Марселю главный герой фильма «Такси»? Оказывается, «донора» для создания собственного стрит-рейсера можно приобрести за вполне приемлемую цену. Да, это будет другая и немного старше модель, но все дело в правильной «начинке» и дальнейшем тюнинга, не так ли?
Volkswagen Golf III
Третье поколение одной из самых популярных немецких марок не произвело впечатления на украинских водителей в 90-е годы, когда в моде были более стильные, мощные и статусные авто. Впрочем, уже в начале 2000-х, б / у модели Golf из Европы массово пополнять местный вторичный рынок. Немецкое качество, широкий выбор запчастей, доступная цена и пригодность к модификациям заставляют посмотреть на скромного вида авто с другого ракурса.
Opel Omega
Еще один немецкий бренд, известный своим качеством, надежностью и невысокой ценой. Самыми распространенными на вторичном рынке есть модели 1987 по 1992 лет. Несмотря на то, что Omega сняли с производства почти 15 лет назад, не выпустив при этом прямого преемника, на сайтах по продаже запчастей все еще не проблема найти все необходимые комплектующие.
Seat Ibiza
Компактный хэтчбек-универсал, который с 90-х годов выпускается теми же Volkswagen. Впрочем, чтобы вписаться в рамки заявленного бюджета, следует искать прежде всего оригинальные модели испанского производства 80-х. Кстати, это одна из немногих моделей списке выпускаемой до сих пор, что является преимуществом для тех, кто захочет модернизировать авто.
Nissan Primera
Последователь Nissan Bluebird выпускаемой в Японии в течение почти полувека. В отличие от своего опытного предшественника, Primera имеет оцинкованный кузов, защищенный от коррозии. Неудивительно, что модель, которую сняли с производства более 10 лет, все еще остается надежным транспортным средством и одним из лучших вариантов на вторичном рынке.
ЗАЗ 1102 Таврия
Стоит вспомнить и известный украинский хэтчбек. Слабые места и главные недостатки - не слишком прочный кузов и тесный салон, - исправляются с помощью ремонта и дальнейшей кастомизации. Низкая цена на запчасти и малые расход топлива - приятные бонусы, делают этот и без того номинально бюджетный вариант наименее затратным в перспективе.
Читайте также: Озвучены результаты проверки пассажирского транспорта в Украине
Нашим рейтингом выбор, конечно, не ограничивается. А при несколько более гибком бюджете ассортимент предложений будет расти экспоненциально увеличению суммы выделенных средств. Но имейте в виду, что покупка б/у авто - только половина дела: впереди вас ждет сложный, но, очевидно, и интересный процесс модернизации и реконструкции.
Купить хороший автомобиль с ограниченным бюджетом в распоряжении - задача не из простых. Особенно если вам нужно транспортное средство для передвижения, а не конструктор «юный механик», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Впрочем, сложно - не значит невозможно. Предлагаем вашему вниманию лучшие предложения по продаже в авто Украине.
Ford Sierra
Надежный автомобиль за разумные деньги. Настоящий «американец». Не Корвет, конечно, но скромный внешний вид седана компенсируется большим ассортиментом запчастей на рынке. А удачный тюнинг способен нивелировать и первый недостаток.
Audi 80
Пожалуй, самая статусная модель 90-х по доступной цене, предшественник не менее популярной А4. Этот спортивный седан идеально подойдет как для повседневных поездок, так и на роль проекта по кастомизации.
Daewoo Lanos
Первый самостоятельный проект компании и, пожалуй, самая популярная модель середины 2000-х в Украине. В 2008 году Lanos прошел процесс локализации, став полностью «народным» автомобилем, составляющие которого производились в Запорожье и Мелитополе. В прошлом году ЗАЗ прекратил выпуск бывшего лидера продаж. Теперь автомобиль можно приобрести по еще более доступной цене на вторичном рынке.
Toyota Corolla
Без японцев этот список был бы неполным. Toyota была одной из самых популярных марок авто на стыке тысячелетий, как в Европе, так и за океаном. Отсюда и разнообразие различных моделей бренда на вторичном рынке. Кроме того, кузов модели даже тридцатилетней давности до сих пор выглядит свежо и солидно.
Peugeot 205
Помните марку авто, на котором маневрировал по улицам Марселю главный герой фильма «Такси»? Оказывается, «донора» для создания собственного стрит-рейсера можно приобрести за вполне приемлемую цену. Да, это будет другая и немного старше модель, но все дело в правильной «начинке» и дальнейшем тюнинга, не так ли?
Volkswagen Golf III
Третье поколение одной из самых популярных немецких марок не произвело впечатления на украинских водителей в 90-е годы, когда в моде были более стильные, мощные и статусные авто. Впрочем, уже в начале 2000-х, б / у модели Golf из Европы массово пополнять местный вторичный рынок. Немецкое качество, широкий выбор запчастей, доступная цена и пригодность к модификациям заставляют посмотреть на скромного вида авто с другого ракурса.
Opel Omega
Еще один немецкий бренд, известный своим качеством, надежностью и невысокой ценой. Самыми распространенными на вторичном рынке есть модели 1987 по 1992 лет. Несмотря на то, что Omega сняли с производства почти 15 лет назад, не выпустив при этом прямого преемника, на сайтах по продаже запчастей все еще не проблема найти все необходимые комплектующие.
Seat Ibiza
Компактный хэтчбек-универсал, который с 90-х годов выпускается теми же Volkswagen. Впрочем, чтобы вписаться в рамки заявленного бюджета, следует искать прежде всего оригинальные модели испанского производства 80-х. Кстати, это одна из немногих моделей списке выпускаемой до сих пор, что является преимуществом для тех, кто захочет модернизировать авто.
Nissan Primera
Последователь Nissan Bluebird выпускаемой в Японии в течение почти полувека. В отличие от своего опытного предшественника, Primera имеет оцинкованный кузов, защищенный от коррозии. Неудивительно, что модель, которую сняли с производства более 10 лет, все еще остается надежным транспортным средством и одним из лучших вариантов на вторичном рынке.
ЗАЗ 1102 Таврия
Стоит вспомнить и известный украинский хэтчбек. Слабые места и главные недостатки - не слишком прочный кузов и тесный салон, - исправляются с помощью ремонта и дальнейшей кастомизации. Низкая цена на запчасти и малые расход топлива - приятные бонусы, делают этот и без того номинально бюджетный вариант наименее затратным в перспективе.
Читайте также: Озвучены результаты проверки пассажирского транспорта в Украине
Нашим рейтингом выбор, конечно, не ограничивается. А при несколько более гибком бюджете ассортимент предложений будет расти экспоненциально увеличению суммы выделенных средств. Но имейте в виду, что покупка б/у авто - только половина дела: впереди вас ждет сложный, но, очевидно, и интересный процесс модернизации и реконструкции.
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