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Раздел: Авто  
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Адвокат рассказал о схемах мошенничества при продаже авто

Адвокат рассказал о схемах мошенничества при продаже авто Эти схемы используются чаще всего.

Мошенники продолжают играть на жадности потенциальных покупателей автомобилей, заманивая их «выгодными» предложениями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoDriving.

Упор делают на не самые дорогие б/у и новые машины. Просят за фейковый автомобиль, как правило, на 30-50% ниже рынка. Про самые распространенные сейчас мошеннические схемы при продаже автомобилей рассказал адвокат, управляющий партнер ЮК «Альянс правовых сил» Виталий Собкович.

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«Потенциальные жертвы – обычные обыватели, у кого нет большого опыта в покупке авто. Зачастую те, кто ездил на б/у машинах, и созрел купить новую, но не очень дорогую. Те, кто покупает дорогие новые автомобили все же предпочитают брать их в салонах. Всегда нужно обращать внимание на цену – если стоимость фантастическая, то и сделка не реальная», - подметил в беседе Виталий Собкович.

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 Теги: мошенничество, продажа

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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