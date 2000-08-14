Адвокат рассказал о схемах мошенничества при продаже авто

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Если вы решили приобрести автомобиль, а новый вам не по карману, то вы вполне можете обратиться на вторичный рынок авто. А ситуация на сегодняшний день на рынке такова: многие предлагаемые автомобили были выпущены еще до 2000-го года. Подержанных относительно новых машин не так уж и много. Авто до 1990-го года выпуска и