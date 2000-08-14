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Раздел: Авто  
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Все автобусы в Украине оснастят пассажирскими ремнями безопасности

Все автобусы в Украине оснастят пассажирскими ремнями безопасности Соответствующий проект предложили в Министерстве инфраструктуры.

В Украине все междугородние автобусы с 2019 году хотят оборудовать ремнями безопасности и тахографами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.

С января 2019 году в Украине хотят запретить перевозку пассажиров автобусами, которые не оборудованы ремнями безопасности. Такой проект подготовило Министерство инфраструктуры, сообщил министр инфраструктуры Владимир Емельян на брифинге "Кибербезопасность и проекты цифровых преобразований в морской отрасли" в Киеве.

Нововведение касается междугородних и международных автобусов. Они должны быть оборудованы ограничителями скорости. Кроме того, проектом запрещены перевозки более 9 пассажиров в транспорте, не оборудованном тахографом.

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Как показывает анализ причин ДТП, 97% всех происшествий происходит из-за нарушения правил маневрирования, превышения скорости, неисправности транспортного средства, выезда на полосу встречного движения.
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 Теги: автобусы, ремни безопасности

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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