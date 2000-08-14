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Немцы "прокачали" хэтчбек Hyundai

Немцы "прокачали" хэтчбек HyundaiХот-хэтч Hyundai получил прибавку к мощности.

«Заряженный» хэтчбек Hyundai i30 N является одним из самых «свежих» в своем сегменте, успев уже найти своих приверженцев и отобрав часть покупателей у своих соперников в лице Volkswagen Golf GTI, Ford Focus ST и Honda Civic Type R.

Но, всегда найдутся неудовлетворенные стоковым исполнением автомобиля, за счет таких людей и делают свой бизнес тюнинг-ателье, пишет Хроника.инфо со ссылкой на infocar.

Фирма RaceChip, базирующаяся в немецком городе Гёппинген, одна из их числа. Они решили обратить внимание на i30 N и «выдавить» из его двухлитровой «турбочетверки» больше мощности. Напомним, двигатель в топовой версии Performance выдает 271 л.с. Тюнерам же удалось повысить мощность до 309 л.с., что, возможно, не выглядит впечатляюще, но с крутящим моментом дело обстоит получше – тягу удалось увеличить со стоковых 353 Нм до 498 Нм.

После чип-тюнинга, специалисты RaceChip не успокоились и продолжили работу. Ее результатом стала модернизация выпускной системы за счет распределительной трубы HJS, с которой отдача была повышена до 316 л.с. и 524 Нм крутящего момента.

Помимо мощностных апгрейдов, хот-хэтч получил и некоторые другие изменения. Например, вместо стоковых колес, был установлен набор литых OZ Racing Leggera HLT, обутых в резину Michelin Pilot Sport 4S. Еще автомобиль получил новые пружины, с которыми дорожный просвет уменьшился на 15 мм и комплект стабилизаторов поперечной устойчивости от Eibach. Завершающим штрихом стало оборачивание кузова в пленку силами Schwabenfolia.

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Аналогичный пакет тюнинга RaceChip может предложить для модели Hyundai Veloster N, продаваемой на американском рынке.

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 Теги: Hyundai, тюнинг

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Сегодня, 11:01 » Автор: Ирина Шевченко
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