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Хорваты выпустили мощный электромобиль
Rimac подготовил «калифорнийскую» версию гиперкара C_Two.
Напомним, публичная премьера гиперкара Rimac C_Two состоялась в начале весны этого года в рамках Женевского автосалона. Сейчас электромобиль добрался до Соединенных Штатов, причем в особой версии - California Edition Rimac C_Two, которая дебютировала в автомобильном музее Петерсена в Лос-Анджелесе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на infocar.
Особенностями «калифорнийского» C_Two стал ярко-голубой оттенок кузова Mexican, новый дизайн колес и роскошный багажный отсек, вмещающий две шестилитровые бутылки шампанского и хрустальные фужеры.
В техническом плане отличий нет. Напомним, Rimac C_Two оснащается силовой установкой мощностью 1 888 л.с. и 2 300 Нм крутящего момента. В такой конфигурации электромобиль способен набирать первую «сотню» за 1,85 секунды и максимальную скорость 412 км/ч, что весьма неплохо для 1 950-килограммовой машины.
Система питается от аккумуляторного блока емкостью 120 кВт*ч, который обеспечивает автомобилю запас хода 650 километров. В оснащение C_Two входят также автопилот четвертого уровня, в конструкции применяется большое количество карбона, а система зарядки поддерживает быстрый режим – 80% за 30 минут.
Кстати, практически весь тираж, а это 150 единиц, Rimac C_Two уже распродан. Кстати, стоимость базовой машины составляет 2,1 миллиона долларов. Причем, представитель компании рассказывал, что в среднем клиенты добавляют еще опций более чем на 600 тысяч долларов.
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Отметим, что в июне стало известно о покупке доли в Rimac компанией Porsche. Вероятно, немецкий производитель планирует использовать наработки хорватов в своих проектах.
Напомним, публичная премьера гиперкара Rimac C_Two состоялась в начале весны этого года в рамках Женевского автосалона. Сейчас электромобиль добрался до Соединенных Штатов, причем в особой версии - California Edition Rimac C_Two, которая дебютировала в автомобильном музее Петерсена в Лос-Анджелесе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на infocar.
Особенностями «калифорнийского» C_Two стал ярко-голубой оттенок кузова Mexican, новый дизайн колес и роскошный багажный отсек, вмещающий две шестилитровые бутылки шампанского и хрустальные фужеры.
В техническом плане отличий нет. Напомним, Rimac C_Two оснащается силовой установкой мощностью 1 888 л.с. и 2 300 Нм крутящего момента. В такой конфигурации электромобиль способен набирать первую «сотню» за 1,85 секунды и максимальную скорость 412 км/ч, что весьма неплохо для 1 950-килограммовой машины.
Система питается от аккумуляторного блока емкостью 120 кВт*ч, который обеспечивает автомобилю запас хода 650 километров. В оснащение C_Two входят также автопилот четвертого уровня, в конструкции применяется большое количество карбона, а система зарядки поддерживает быстрый режим – 80% за 30 минут.
Кстати, практически весь тираж, а это 150 единиц, Rimac C_Two уже распродан. Кстати, стоимость базовой машины составляет 2,1 миллиона долларов. Причем, представитель компании рассказывал, что в среднем клиенты добавляют еще опций более чем на 600 тысяч долларов.
Читайте также: Китайцы выпустили новый мощный электрокар
Отметим, что в июне стало известно о покупке доли в Rimac компанией Porsche. Вероятно, немецкий производитель планирует использовать наработки хорватов в своих проектах.
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