» » Эксперты назвали самые ненадежные авто
Раздел: Авто  
0

Эксперты назвали самые ненадежные авто

Эксперты назвали самые ненадежные автоНазваны пять худших автомобилей.

Consumer Reports, американская компания, которая изучает рынок автомобилей, составила список из 5-ти худших авто, не стоит покупать в 2018 году.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Перший.

Оценивались такие критерии как жесткость подвески, удобство сидений и рулевого управления, безопасность при лобовом столкновении и еще десятки критериев.

Читайте также: Названы самые ненадежные авто 2017 года

Cadillac Escalade - худший кроссовер класса «Премиум».
Lexus IS300 - худший компактный премиальный автомобиль.
Toyota Tacoma - худший пикап.
Nissan Altima - худшее авто средних размеров.
Fiat 500L - худший микровэн.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: худшие авто, рейтинг

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:26 » Автор: Ирина Шевченко
     55
     0

Похожие новости по теме

Названы самые надежные авто премиум класса Названы самые надежные авто премиум класса

Справедливо считается, что люксовые автомобили уже сами по себе надежны. Но и среди них есть «чемпионы».

Названы самые надежные немецкие авто Названы самые надежные немецкие авто

[b]В рейтинг попали авто 2018 года.

Названы самые ненадежные авто 2017 года Названы самые ненадежные авто 2017 года

Рейтинг самых проблемных автомобилей был составлен из новых автомобилей, вышедших в 2017 году.

Названы самые надежные автомобили 2017 года Названы самые надежные автомобили 2017 года

Лидером рейтинга стала Toyota Tacoma.

Эксперты назвали самые ненадежные авто Эксперты назвали самые ненадежные авто

Б/у автомобили, которые не стоит пригонять даже из Европы.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх