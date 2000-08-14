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Раздел: Авто  
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На улицах Киева видели "бэтмобиль"

На улицах Киева видели "бэтмобиль"Машина супергероя ехала по городу на эвакуаторе.

В Киеве на одной из улиц водители заметили эвакуатор, который перевозил очень необычный спорткар.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Так, машина является копией "Бэтмобиля" – машины, на которой ездит герой комиксов, супергерой Бэтмен.

Фотографии "геройской" машины появились в паблике dtp.kiev.ua.

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Люди в соцсетях шутят, что машина прибыла для участия в военном параде ко Дню Независимости в столице. "Или загребли за парковку на переходе", – иронизирует Ярослав Царик.

На улицах Киева видели "бэтмобиль"
На улицах Киева видели "бэтмобиль"
На улицах Киева видели "бэтмобиль"
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 Теги: бэтмобиль, Киев

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Сегодня, 16:00 » Автор: Ирина Шевченко
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