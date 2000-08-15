Раздел: Авто
Эксперты назвали самый продаваемый автомобиль в Украине
Выбором украинцев стал Kia Sportage.
Второй месяц подряд Kia Sportage удерживает лидерство на украинском рынке новых автомобилей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Согласно ежемесячному отчету Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром», в июле Kia Sportage вновь стал самой продаваемой моделью, как в классе SUV, так и на рынке новых автомобилей в целом, в то время как бренд Kia входит в Топ-10 наиболее популярных автомобильных брендов.
Всего за месяц предпочтение Sportage отдали 301 покупатель, при этом позитивную для бренда Kia тенденцию призвана поддержать рестайлинговая версия Kia Sportage, продажи которой стартовали в Украине 31 июля. В активе автомобиля не только обновленная «внешность», но и расширенный набор силовых агрегатов, а также расширенный список оснащения стартовой комплектации.
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В частности, 7-дюймовая сенсорная мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple Car Play, а также 17-дюймовые колесные диски, отныне доступны покупателям наиболее скромной версии Comfort (Комфорт),предлагаемой по цене от 17 300 евро.
Второй месяц подряд Kia Sportage удерживает лидерство на украинском рынке новых автомобилей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Согласно ежемесячному отчету Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром», в июле Kia Sportage вновь стал самой продаваемой моделью, как в классе SUV, так и на рынке новых автомобилей в целом, в то время как бренд Kia входит в Топ-10 наиболее популярных автомобильных брендов.
Всего за месяц предпочтение Sportage отдали 301 покупатель, при этом позитивную для бренда Kia тенденцию призвана поддержать рестайлинговая версия Kia Sportage, продажи которой стартовали в Украине 31 июля. В активе автомобиля не только обновленная «внешность», но и расширенный набор силовых агрегатов, а также расширенный список оснащения стартовой комплектации.
Читайте также: Все автобусы в Украине оснастят пассажирскими ремнями безопасности
В частности, 7-дюймовая сенсорная мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple Car Play, а также 17-дюймовые колесные диски, отныне доступны покупателям наиболее скромной версии Comfort (Комфорт),предлагаемой по цене от 17 300 евро.
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