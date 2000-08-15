Раздел: Авто
Прототип Shelby GT500 EXP нашли в ужасном состоянии
Автомобиль долго стоял в саду своего владельца.
Уникальный прототип Mustang Shelby GT500 EXP, также известный как Little Red, смогли отыскать через пятьдесят лет. Оказалось, что последний владелец хранил авто в саду на протяжении 20 лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Специалисты пытались отследить авто по VIN-номеру Shelby, но через некоторое время использовали оригинальный идентификатор Ford. Так они нашли владельца, у которого уникальный автомобиль просто гнил в саду.
До этого последний раз Little Red видели на мероприятии Mustang California Special в 1968 году.
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Специалисты принялись за восстановление уникальной машины. Все, у кого есть информация о ней или фото, могут помочь мастерам.
Уникальный прототип Mustang Shelby GT500 EXP, также известный как Little Red, смогли отыскать через пятьдесят лет. Оказалось, что последний владелец хранил авто в саду на протяжении 20 лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Специалисты пытались отследить авто по VIN-номеру Shelby, но через некоторое время использовали оригинальный идентификатор Ford. Так они нашли владельца, у которого уникальный автомобиль просто гнил в саду.
До этого последний раз Little Red видели на мероприятии Mustang California Special в 1968 году.
Читайте также: Эксперты назвали самый продаваемый автомобиль в Украине
Специалисты принялись за восстановление уникальной машины. Все, у кого есть информация о ней или фото, могут помочь мастерам.
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