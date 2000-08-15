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Раздел: Авто  
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Прототип Shelby GT500 EXP нашли в ужасном состоянии

Прототип Shelby GT500 EXP нашли в ужасном состоянии Автомобиль долго стоял в саду своего владельца.

Уникальный прототип Mustang Shelby GT500 EXP, также известный как Little Red, смогли отыскать через пятьдесят лет. Оказалось, что последний владелец хранил авто в саду на протяжении 20 лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Специалисты пытались отследить авто по VIN-номеру Shelby, но через некоторое время использовали оригинальный идентификатор Ford. Так они нашли владельца, у которого уникальный автомобиль просто гнил в саду.

До этого последний раз Little Red видели на мероприятии Mustang California Special в 1968 году.

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Специалисты принялись за восстановление уникальной машины. Все, у кого есть информация о ней или фото, могут помочь мастерам.

Прототип Shelby GT500 EXP нашли в ужасном состоянии
Прототип Shelby GT500 EXP нашли в ужасном состоянии
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 Теги: Mustang, Ford

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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