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Раздел: Авто  
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Испытания прототипа нового BMW X3 удалось снять на видео

Испытания прототипа нового BMW X3 удалось снять на видео Новую модель тестировали на трассе в Нюрбургринге.

На сайте YouTube был опубликован ролик, на котором видно, как тестовый пилот пытается получить максимальную отдачу от кроссовера BMW X3 M F97, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

В основу новинки вошла платформа CLAR, которая сейчас применяется в большинстве новых автомобилей баварской марки.

Под капотом кроссовера расположен 3,0-литровый силовой агрегат V6. По мнению экспертов это будет мотор S58, который был выполнен на основе B58.

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Мощность силовой установки пока неизвестно, но предположительно, что двигатель станет производительнее за счет турбонаддува. Предположительно мотор будет генерировать 450 - 470 л.с. Пару агрегату составит 8-ступенчатая РКПП ZF 8HP.

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 Теги: BMW X3, видео

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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