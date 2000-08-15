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Раздел: Авто  
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Aston Martin восстановит выпуск легендарной машины агента 007

Aston Martin восстановит выпуск легендарной машины агента 007 Автомобиль DB5 выпустят ограниченным тиражом.

Британская компания Aston Martin выпустит 25 серебристых автомобилей DB5, которые почти не будут отличаться от машины Джеймса Бонда из фильма Goldfinger в 1964 году, главную роль в котором сыграл актер Шон Коннери, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Громадське.

Отмечается, что все 25 авто выпустит завод Aston Martin, который выпустил оригинальную модель DB5. Они почти не будут отличаться от оригинальной машины «агента 007», в частности иметь номерные знаки, которые вращаются.

Известно, что стоить один «автомобиль Джеймса Бонда» 2,75 миллиона фунтов, или около 3,5 миллиона долларов.

Оригинальный серебристый Aston Martin DB5, который использовался во время съемок фильма Goldfinger, в 2010 году был продан за 4,6 миллиона долларов.

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Напомним, в период с 1962 по 2015 год вышло 24 фильма о Джеймсе Бонде - агенте британской разведки.
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 Теги: Aston Martin, DB5

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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