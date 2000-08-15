» » В Сети появились "живые" снимки нового хэтчбека BMW
Раздел: Авто  
0

В Сети появились "живые" снимки нового хэтчбека BMW

В Сети появились "живые" снимки нового хэтчбека BMWBMW M140i очередной раз пойман в камуфляже на Нюрбургринге.

С тех пор, как прошла информация о новом BMW 2019 года, ничего нового не появилось.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на infocar.

Также ничего не показывают и шпионские фотографии автомобиля, поскольку каждый прототип покрыт камуфляжем. Последние фотографии показывают M140i в том же камуфляжном тестировании на Нюрбургринге.

Мы уже кое-что знаем о следующем поколении 1-й серии. Например, о том, что его переключили на передний привод.

Читайте также: В Сети появились снимки обновленного хэтчбека Volkswagen

Также 1 серия чуть увеличится в размерах, обеспечивая больше места для пассажиров на заднем сиденье и багажа. Мы также знаем, что M140i, возможно, потеряет два цилиндра.

В Сети появились "живые" снимки нового хэтчбека BMW
В Сети появились "живые" снимки нового хэтчбека BMW
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: BMW M140i, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:20 » Автор: Ирина Шевченко
     35
     0

Похожие новости по теме

В Сети появились В Сети появились "живые" фото нового Ford Focus

Ford Focus ST нового поколения тестируют в Нюрбургринге.

В Сети появились снимки обновленного хэтчбека Volkswagen В Сети появились снимки обновленного хэтчбека Volkswagen

Тюнеры поработали над хэтчбеком Volkswagen Up! GTI.

В Сети появились первые шпионские снимки нового KIA Sportage В Сети появились первые шпионские снимки нового KIA Sportage

Большая часть автомобиля скрыта за плотным камуфляжем.

В Сети появились В Сети появились "живые" снимки нового BMW X5 2019

Новый кроссовер BMW X5 представят в сентябре на Парижском автосалоне.

Опубликованы Опубликованы "живые" снимки хэтчбека Renault нового поколения

В Сети полностью раскрыли внешность нового Renault Megane RS.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх