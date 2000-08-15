Раздел: Авто
В Сети появились "живые" снимки нового хэтчбека BMW
BMW M140i очередной раз пойман в камуфляже на Нюрбургринге.
С тех пор, как прошла информация о новом BMW 2019 года, ничего нового не появилось.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на infocar.
Также ничего не показывают и шпионские фотографии автомобиля, поскольку каждый прототип покрыт камуфляжем. Последние фотографии показывают M140i в том же камуфляжном тестировании на Нюрбургринге.
Мы уже кое-что знаем о следующем поколении 1-й серии. Например, о том, что его переключили на передний привод.
Читайте также: В Сети появились снимки обновленного хэтчбека Volkswagen
Также 1 серия чуть увеличится в размерах, обеспечивая больше места для пассажиров на заднем сиденье и багажа. Мы также знаем, что M140i, возможно, потеряет два цилиндра.
С тех пор, как прошла информация о новом BMW 2019 года, ничего нового не появилось.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на infocar.
Также ничего не показывают и шпионские фотографии автомобиля, поскольку каждый прототип покрыт камуфляжем. Последние фотографии показывают M140i в том же камуфляжном тестировании на Нюрбургринге.
Мы уже кое-что знаем о следующем поколении 1-й серии. Например, о том, что его переключили на передний привод.
Читайте также: В Сети появились снимки обновленного хэтчбека Volkswagen
Также 1 серия чуть увеличится в размерах, обеспечивая больше места для пассажиров на заднем сиденье и багажа. Мы также знаем, что M140i, возможно, потеряет два цилиндра.
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