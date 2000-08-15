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Раздел: Авто  
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В США продают уникальный "бэтмобиль"

В США продают уникальный "бэтмобиль"Карбоновый бэтмобиль продадут за 750 тысяч долларов.

На сайте Craigslist появилось объявление о продаже единственной реплики "бэтмобиля", в конструкции которой используется углеродное волокно.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Машина оснащена 5,7-литровым атмосферным двигателем V8, автоматической трансмиссией, гидравлической тормозной системой, а также задними амортизаторами для большего комфорта во время движения. Цена - 750 тысяч долларов.

В основе Batmobile Tumbler лежит стальная рама с задним мостом Chevrolet, на котором установлены 44-дюймовые колеса. Кузовные панели машины выполнены из высокопрочной стали и авиационного композита. Интерьер "бэтмобиля" и заднее антикрыло целиком сделаны из карбона.

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В оснащение Tumbler входит мультимедийная система с поддержкой Bluetooth, восемь ходовых огней и проекторов, отображающих логотип Бэтмена, а также восемь камер, транслирующим картинку на четыре дисплея. Помимо этого, машина укомплектована усиленным рулевым управлением и гоночными креслами, кузов реплики покрыт особым полимерным составом для защиты от сколов и царапин.

В США продают уникальный "бэтмобиль"
В США продают уникальный "бэтмобиль"
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 Теги: бэтмобиль, продажа

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Сегодня, 11:34 » Автор: Ирина Шевченко
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