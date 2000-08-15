Раздел: Авто
Subaru выпустила новый мощный кроссовер
Названы цены на новый Subaru Forester.
Компактный кроссовер Subaru Forester нового (пятого) поколения будет стоить от 24 295 долларов. Это всего на 500 долларов дороже, чем цена модели предыдущего поколения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autonews.
В базовую комплектацию нового Forester входят 17-дюймовые стальные колесные диски со всесезонными шинами, дверные ручки в цвет кузова. За дополнительные 600 долларов можно получить легкосплавные колесные диски.
Комплектация Premium имеет 17-дюймовые черные колесные диски, рейлинги на крыше, спойлер, панорамный люк, AWD систему управления X-MODE, и др. Стоит такая версия 26 695 долларов.
В комплектацию Sport входит эксклюзивный внешний пакет с черно-белыми и оранжевыми вставками, 18-дюймовые черные колесные диски и задний спойлер на крыше. Стоит такая комплектация 28 795 долларов.
Комплектация Limited оснащается дополнительно системами помощи водителю, в том числе контролем «слепых» зон, предупреждением о выезде из полосы движения, и др. Цена такой комплектации – 30 795 долларов.
Топовая комплектация Touring получила систему Reverse Automatic Braking, мультимедийно-навигационную систему с аудиосистемой Harman Kardon, систему безопасности DriverFocus, уникальные 18-дюймовые колесные диски, хромированную отделку в салоне. Её цена – 34 295 долларов.
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Subaru Forester нового поколения оснащается 2,5 л двигателем Boxer, чья мощность достигает 182 л.с. Стандартной является бесступенчатая трансмиссия Lineartronic CVT.
Компактный кроссовер Subaru Forester нового (пятого) поколения будет стоить от 24 295 долларов. Это всего на 500 долларов дороже, чем цена модели предыдущего поколения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autonews.
В базовую комплектацию нового Forester входят 17-дюймовые стальные колесные диски со всесезонными шинами, дверные ручки в цвет кузова. За дополнительные 600 долларов можно получить легкосплавные колесные диски.
Комплектация Premium имеет 17-дюймовые черные колесные диски, рейлинги на крыше, спойлер, панорамный люк, AWD систему управления X-MODE, и др. Стоит такая версия 26 695 долларов.
В комплектацию Sport входит эксклюзивный внешний пакет с черно-белыми и оранжевыми вставками, 18-дюймовые черные колесные диски и задний спойлер на крыше. Стоит такая комплектация 28 795 долларов.
Комплектация Limited оснащается дополнительно системами помощи водителю, в том числе контролем «слепых» зон, предупреждением о выезде из полосы движения, и др. Цена такой комплектации – 30 795 долларов.
Топовая комплектация Touring получила систему Reverse Automatic Braking, мультимедийно-навигационную систему с аудиосистемой Harman Kardon, систему безопасности DriverFocus, уникальные 18-дюймовые колесные диски, хромированную отделку в салоне. Её цена – 34 295 долларов.
Читайте также: Honda выпустила новый мощный кроссовер
Subaru Forester нового поколения оснащается 2,5 л двигателем Boxer, чья мощность достигает 182 л.с. Стандартной является бесступенчатая трансмиссия Lineartronic CVT.
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