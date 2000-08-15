Раздел: Авто
Американцы оценили обновленную LADA Granta FL
Американцы обозвали новую LADA Granta FL «игрушкой для нищих».
Американские пользователи в социальной сети Reddit обсудили новинку от «АвтоВАЗа». Фотографии «Лады» вызвали недоуменные вопросы касательно внешнего вида и стоимости автомобиля.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на infocar.
На популярном интернет-ресурсе один из пользователей выложил фотографии обновленной LADA Granta FL с просьбой оценить внешность модели. И надо заметить, реакция американцев была неоднозначной. Кто-то поднял машину на смех, написав, что она выглядит как муляж или пластиковая детская игрушка.
А кого-то очень удивила цена: «Она в самом деле стоит пять тысяч долларов? Это что, машина для бедных?».
В ответ комментатор получил следующее: «Средний зароботок в России в год составляет 11 тыс. долларов (уточнение - при сегодняшнем курсе чуть больше 7 тыс.). Если вы живете и работаете здесь, то покупка такой машины сопоставима с приобретением Honda Accord в Америке, при средней заработной плате 45 тыс. долларов». Но, как подметил один из комментаторов, российской машине по качеству еще далеко до японской.
Читайте также: АвтоВАЗ прекратил поставки автомобилей Lada в Украину
В целом пользователи сошлись во мнении, что LADA выглядит так, как и подобает бюджетному автомобилю. «Мы пришли к выводу, что эта машина – игрушка для нищих» - пошутил один из них.
Американские пользователи в социальной сети Reddit обсудили новинку от «АвтоВАЗа». Фотографии «Лады» вызвали недоуменные вопросы касательно внешнего вида и стоимости автомобиля.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на infocar.
На популярном интернет-ресурсе один из пользователей выложил фотографии обновленной LADA Granta FL с просьбой оценить внешность модели. И надо заметить, реакция американцев была неоднозначной. Кто-то поднял машину на смех, написав, что она выглядит как муляж или пластиковая детская игрушка.
А кого-то очень удивила цена: «Она в самом деле стоит пять тысяч долларов? Это что, машина для бедных?».
В ответ комментатор получил следующее: «Средний зароботок в России в год составляет 11 тыс. долларов (уточнение - при сегодняшнем курсе чуть больше 7 тыс.). Если вы живете и работаете здесь, то покупка такой машины сопоставима с приобретением Honda Accord в Америке, при средней заработной плате 45 тыс. долларов». Но, как подметил один из комментаторов, российской машине по качеству еще далеко до японской.
Читайте также: АвтоВАЗ прекратил поставки автомобилей Lada в Украину
В целом пользователи сошлись во мнении, что LADA выглядит так, как и подобает бюджетному автомобилю. «Мы пришли к выводу, что эта машина – игрушка для нищих» - пошутил один из них.
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