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В Украине ощутимо подорожал бензин

В Украине ощутимо подорожал бензинУкраинцы стали реже покупать топливо.

После вчерашнего подорожания топлива сразу на 50 коп. / Л в WOG и OKKO, повышать цены бросился и весь остальной рынок. Но если до сих пор заправщики пытались растянуть подорожание во времени, и поднимали ценники по очереди, то сейчас бензин и дизель прибавил в цене синхронно у всех.

Причем, в некоторых случаях, даже больше, чем в WOG и ОККО, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на mashyna.

Например, по данным Консалтингового агентства «А-95», сразу на 69 копеек литр топлива подорожал в сети Market. На 59 копеек - в Sun Oil. Чуть меньше, от 10 до 45 копеек, повысили стоимость бензина и дизеля сети Параллель, Glusco, KLO, Marshal и Socar. На 6 копеек подтянули ценники и на БРСМ-Нафта.

Таким образом, средняя цена «пятого» бензина по стране достигла отметки 29,57 грн. / Л. Дизель заправки реализуют в среднем по 27,37 грн. / Л.

Дороже топливо по-прежнему продают на WOG и OKKO. Литр А-95 здесь заливают по 32,45-32,49 грн., А дизельное топливо заправляют по 29,95-29,99 грн. / Л.

Учитывая то, что пока мировые цены на нефть стабильны, эксперты связывают резкое подорожание топлива исключительно с курсовым скачком и паническими настроениями самых заправщиков.

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«Сейчас все просто - нефть стабильна, а курс улетел. Нервы у операторов сдают, и они повышают отпускные цены на АЗС. Повышение стоимости топлива на заправках вполне оправдано и объективно - за месяц курс гривны упал с 26,47 грн ./$ до 27,70 грн ./$. А это плюс гривна на цене литра с учетом нынешнего подорожания. Так что топливу еще есть куда расти. Заправлять полный бак - частичный выход, но не системный. Те, кто может отказаться от транспорта, отказываются от него. Те, кто не может, переводят авто на газ. Потребление бензина сокращается пятый год подряд. А потребление газа растет ежегодно.
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 Теги: бензин, подорожание

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Сегодня, 17:45 » Автор: Ирина Шевченко
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