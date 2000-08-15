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Раздел: Авто  
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KIA Forte GT с турбомотором засекли на тестах

KIA Forte GT с турбомотором засекли на тестахИзменения стиля не кажутся слишком резкими.

В начале этого года компания KIA обьявила, что работает над продуктом, который будет «еще более захватывающим», чем нынешний вариант. Похоже, шпионам удалось впервые заснять эту модель.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на live cars.

Одетый в максимальный камуфляж, Kia Forte GT 2020 года обещает быть еще более спортивным, чем базовая модель. Скорее всего, у автомобиля будет новая передняя часть с переработанной решеткой радиатора и большими воздухозаборниками. Кроме того, модель получит модифицированный задний бампер и двойные патрубки выхлопной системы.

Хотя изменения стиля не кажутся слишком резкими, модель должна получить более мощный мотор. По неофициальной информации наиболее вероятной является силовая установка от Hyundai Elantra Sport - 1,6-литровый 4-цилиндровый турбомотор мощностью 201 лошадиных сил и выдающий 264 Нм крутящего момента.

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При этом инженеры должны доработать двигатель так, чтобы увеличить мощность на 54 лошадки, а крутящий момент до 350 Нм. Это значительное улучшение по сравнению с базовой моделью, в которой 2-литровый 4-цилиндровый атмосферник выдает 147 л.с. при 178 Нм крутящего момента.

Ожидается, что Forte GT станет вершиной линейки Forte. Он получит двухзонный климат-контроль, новую 8-дюймовую мультимедийную систему с тачскрином и целый набор систем помощи водителю. Также не исключена установка спортивных сидений.
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 Теги: KIA Forte GT, турбомотор, тест

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Сегодня, 19:22 » Автор: Едгар Букмирза
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