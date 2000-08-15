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Раздел: Авто  
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Isuzu представили идеальный внедорожник

Isuzu представили идеальный внедорожникАвто выглядит агрессивно и надежно.

Внедорожник Isuzu Concept X презентован австралийским дилером Isuzu Ute Australia на офф-роад шоу National 4×4 Outdoors Show в Мельбурне. Он представлен сразу с двумя типами кузова – SUV и пикап. Обе машины отличает агрессивный дизайн – с оранжевыми стеклами фар,

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autocentre.

Автомобили обладают великолепной геометрией проходимости – клиренсом в 370 мм и углами въезда и съезда 50 и 38 градусов соответственно. Пикап построен на базе серийного пикапа Isuzu D-Max, а SUV – также на базе серийного 7-местного внедорожника Isuzu Mu-X.

Передняя подвеска независимая, задний мост – неразрезной. В обоих случая – на пружинах. Ход подвески увеличен до 17,8 см, применяются мощные 60-мм амортизаторы.

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Оба концепта оснащены трехлитровым турбодизельным двигателем 4JJ1 Hi-Power, который на серийных моделях развивает 177 л. с. и максимальный крутящий момент 430 Нм. Коробка передач – автоматическая, 6-ступенчатая, марки Aisin.

О серийном производстве речи пока не идет, хотя Isuzu Concept X чем-то напоминает стильный внедорожник VehiCross, который сначала также был концептом, а потом выпускался серийно, правда, всего три года.
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 Теги: Isuzu, внедорожник, авто

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Сегодня, 20:37 » Автор: Едгар Букмирза
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