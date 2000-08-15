Раздел: Авто
Isuzu представили идеальный внедорожник
Авто выглядит агрессивно и надежно.
Внедорожник Isuzu Concept X презентован австралийским дилером Isuzu Ute Australia на офф-роад шоу National 4×4 Outdoors Show в Мельбурне. Он представлен сразу с двумя типами кузова – SUV и пикап. Обе машины отличает агрессивный дизайн – с оранжевыми стеклами фар,
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autocentre.
Автомобили обладают великолепной геометрией проходимости – клиренсом в 370 мм и углами въезда и съезда 50 и 38 градусов соответственно. Пикап построен на базе серийного пикапа Isuzu D-Max, а SUV – также на базе серийного 7-местного внедорожника Isuzu Mu-X.
Передняя подвеска независимая, задний мост – неразрезной. В обоих случая – на пружинах. Ход подвески увеличен до 17,8 см, применяются мощные 60-мм амортизаторы.
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Оба концепта оснащены трехлитровым турбодизельным двигателем 4JJ1 Hi-Power, который на серийных моделях развивает 177 л. с. и максимальный крутящий момент 430 Нм. Коробка передач – автоматическая, 6-ступенчатая, марки Aisin.
О серийном производстве речи пока не идет, хотя Isuzu Concept X чем-то напоминает стильный внедорожник VehiCross, который сначала также был концептом, а потом выпускался серийно, правда, всего три года.
Внедорожник Isuzu Concept X презентован австралийским дилером Isuzu Ute Australia на офф-роад шоу National 4×4 Outdoors Show в Мельбурне. Он представлен сразу с двумя типами кузова – SUV и пикап. Обе машины отличает агрессивный дизайн – с оранжевыми стеклами фар,
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autocentre.
Автомобили обладают великолепной геометрией проходимости – клиренсом в 370 мм и углами въезда и съезда 50 и 38 градусов соответственно. Пикап построен на базе серийного пикапа Isuzu D-Max, а SUV – также на базе серийного 7-местного внедорожника Isuzu Mu-X.
Передняя подвеска независимая, задний мост – неразрезной. В обоих случая – на пружинах. Ход подвески увеличен до 17,8 см, применяются мощные 60-мм амортизаторы.
Читайте также: Немцы представили внедорожник BMW X6 M50d xDrive
Оба концепта оснащены трехлитровым турбодизельным двигателем 4JJ1 Hi-Power, который на серийных моделях развивает 177 л. с. и максимальный крутящий момент 430 Нм. Коробка передач – автоматическая, 6-ступенчатая, марки Aisin.
О серийном производстве речи пока не идет, хотя Isuzu Concept X чем-то напоминает стильный внедорожник VehiCross, который сначала также был концептом, а потом выпускался серийно, правда, всего три года.
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