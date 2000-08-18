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Раздел: Авто  
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Isuzu показала новые концепты внедорожников

Isuzu показала новые концепты внедорожников Премьера новинок состоялась на выставке в Мельбурне.

Isuzu Team D-Max презентовала два доработанных автомобиля D-Max и MU-X Concept X. Станут ли новинки серийными - пока неизвестно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Машины имеют весьма эффектную внешность и хорошие внедорожные параметры. Обе модели оборудованы 20-дюймовыми колесными дисками, которые обуты в шины 38/15.5R20 Mud Terrain. Благодаря этому клиренс авто увеличился на 18 сантиметров.

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Кузов внедорожников имеет черно-белый окрас с дополнительной графикой. Под капотом автомобилей расположен 3,0-литровый дизельный двигатель 4JJ1-TC мощностью 176 л.с. В паре с силовой установкой работает 6-ступечатай трансмиссия.

Isuzu показала новые концепты внедорожников
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 Теги: Isuzu, внедорожники

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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