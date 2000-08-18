Раздел: Авто
Эксперт рассказал, как защитить машину от затопления
Данная проблема стала особенно актуальной в последнее время.
Последние проливные дожди во многих украинских городах показали, что автомобили могут стать «подводными», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
В этой связи владельцам автомобилей будет не лишним узнать, как уберечь автомобиль во время непогоды. Так как дожди никто не отменял, а городские канализации лучшими почему-то не становятся.
Следует отметить, что если и обошлось без человеческих жертв, то транспорт плавал не хуже лодок.
Немало автовладельцев, попавших в ливень, влетели в кругленькую сумму ремонта. И большинство именно из-за незнания, как правильно проскочить глубокие лужи.
Чтобы не утопить свой автомобиль, надо знать элементарные правила, говорят те, кто хорошо разбирается в таких экстремальных ситуациях.
Так, эксперты не советуют брать штурмом водные преграды. Главное правило: если можно объехать лужу, ее нужно объехать. Если же нет, прежде всего надо идти вброд и мерить ее глубину.
Если машина заглохла в луже, не надо пытаться ее завести, иначе любая попытка поехать превратится в гидроудар двигателя, а это как минимум капитальный ремонт.
Если же машину заливает в паркинге или на стоянке, водитель обязан прежде всего проверить воздушный фильтр. И если в нем есть хотя бы несколько капель, то спасать транспорт надо только эвакуатором.
Кроме того сообщалось, что в Инструкцию о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи удостоверений водителя внесены изменения приказом МВД от 26 апреля 2018 года № 345, который вступил в силу 5 июня 2018 года.
Читайте также: Isuzu показала новые концепты внедорожников
При определенных обстоятельствах претендента к сдаче экзаменов для получения (обмена) водительского удостоверения не допустят к тесту. Произойдет это в том случае, если при проведении проверки представленных документов было установлено, что претендент ранее был лишен права на управление транспортным средством.
Последние проливные дожди во многих украинских городах показали, что автомобили могут стать «подводными», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
В этой связи владельцам автомобилей будет не лишним узнать, как уберечь автомобиль во время непогоды. Так как дожди никто не отменял, а городские канализации лучшими почему-то не становятся.
Следует отметить, что если и обошлось без человеческих жертв, то транспорт плавал не хуже лодок.
Немало автовладельцев, попавших в ливень, влетели в кругленькую сумму ремонта. И большинство именно из-за незнания, как правильно проскочить глубокие лужи.
Чтобы не утопить свой автомобиль, надо знать элементарные правила, говорят те, кто хорошо разбирается в таких экстремальных ситуациях.
Так, эксперты не советуют брать штурмом водные преграды. Главное правило: если можно объехать лужу, ее нужно объехать. Если же нет, прежде всего надо идти вброд и мерить ее глубину.
Если машина заглохла в луже, не надо пытаться ее завести, иначе любая попытка поехать превратится в гидроудар двигателя, а это как минимум капитальный ремонт.
Если же машину заливает в паркинге или на стоянке, водитель обязан прежде всего проверить воздушный фильтр. И если в нем есть хотя бы несколько капель, то спасать транспорт надо только эвакуатором.
Кроме того сообщалось, что в Инструкцию о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи удостоверений водителя внесены изменения приказом МВД от 26 апреля 2018 года № 345, который вступил в силу 5 июня 2018 года.
Читайте также: Isuzu показала новые концепты внедорожников
При определенных обстоятельствах претендента к сдаче экзаменов для получения (обмена) водительского удостоверения не допустят к тесту. Произойдет это в том случае, если при проведении проверки представленных документов было установлено, что претендент ранее был лишен права на управление транспортным средством.
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