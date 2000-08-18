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Раздел: Авто  
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Эксперт рассказал, как защитить машину от затопления

Эксперт рассказал, как защитить машину от затопления Данная проблема стала особенно актуальной в последнее время.

Последние проливные дожди во многих украинских городах показали, что автомобили могут стать «подводными», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

В этой связи владельцам автомобилей будет не лишним узнать, как уберечь автомобиль во время непогоды. Так как дожди никто не отменял, а городские канализации лучшими почему-то не становятся.

Следует отметить, что если и обошлось без человеческих жертв, то транспорт плавал не хуже лодок.

Немало автовладельцев, попавших в ливень, влетели в кругленькую сумму ремонта. И большинство именно из-за незнания, как правильно проскочить глубокие лужи.

Чтобы не утопить свой автомобиль, надо знать элементарные правила, говорят те, кто хорошо разбирается в таких экстремальных ситуациях.

Так, эксперты не советуют брать штурмом водные преграды. Главное правило: если можно объехать лужу, ее нужно объехать. Если же нет, прежде всего надо идти вброд и мерить ее глубину.

Если машина заглохла в луже, не надо пытаться ее завести, иначе любая попытка поехать превратится в гидроудар двигателя, а это как минимум капитальный ремонт.

Если же машину заливает в паркинге или на стоянке, водитель обязан прежде всего проверить воздушный фильтр. И если в нем есть хотя бы несколько капель, то спасать транспорт надо только эвакуатором.

Кроме того сообщалось, что в Инструкцию о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи удостоверений водителя внесены изменения приказом МВД от 26 апреля 2018 года № 345, который вступил в силу 5 июня 2018 года.

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При определенных обстоятельствах претендента к сдаче экзаменов для получения (обмена) водительского удостоверения не допустят к тесту. Произойдет это в том случае, если при проведении проверки представленных документов было установлено, что претендент ранее был лишен права на управление транспортным средством.
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 Теги: автомобили, затопление

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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