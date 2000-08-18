» » В Китае презентовали интересный кроссовер
Раздел: Авто  
0

В Китае презентовали интересный кроссовер

В Китае презентовали интересный кроссовер Компания Changan опубликовала фотографии новинки.

Кроссовер Changan CS55 является бестселлером марки и располагается в модельном ряду между моделями CS35 и CS75. Габаритные размеры обновленной версии остались прежними и составляют 4500х1855х1690 мм, а расстояние между осями - 2 650 мм, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

После рестайлинга модель получила модернизированную радиаторную решетку с матричной структурой, на которой теперь расположена эмблема вместо названия производителя. В салоне кроссовера появилось другое рулевое колесо, цифровая приборная панель и усовершенствованная мультимедийная система. Также доступны новые варианты отделки салона.

Changan CS55 2019 модельного года оснащается прежним 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 156 л.с., пару которому составляет 6-скоростная автоматическая трансмиссия. Привод доступен на выбор - полный или передний. В списке полезных опций имеется система автоматического предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль, полностью светодиодные фары головного света и камеры видеообзора на 360 градусов.

Читайте также: Isuzu показала новые концепты внедорожников

Продажи новинки начнутся в сентябре текущего года , но стоимость кроссовера пока официально не озвучена.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Китай, кроссовер

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
     33
     0

Похожие новости по теме

Changan выпустила обновленный Changan выпустила обновленный "паркетник"

Модель обзавелась микрогибридной версией.

Changan показал фотографии салона новой модели CS35 Plus Changan показал фотографии салона новой модели CS35 Plus

Модернизации подверглись многие элементы интерьера.

Рассекречен интерьер Changan CS35 Plus Рассекречен интерьер Changan CS35 Plus

Китайцы ранее уже показывали фотографии экстерьера CS35 Plus.

Китайцы выпустили новый мощный кроссовер Китайцы выпустили новый мощный кроссовер

Премьера новинки состоялась на Шанхайском автосалоне.

В Китае презентовали кроссовер Changan CS15 В Китае презентовали кроссовер Changan CS15

Продажи новинки стартуют в 2016 году.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх