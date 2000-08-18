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В Китае презентовали интересный кроссовер
Компания Changan опубликовала фотографии новинки.
Кроссовер Changan CS55 является бестселлером марки и располагается в модельном ряду между моделями CS35 и CS75. Габаритные размеры обновленной версии остались прежними и составляют 4500х1855х1690 мм, а расстояние между осями - 2 650 мм, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
После рестайлинга модель получила модернизированную радиаторную решетку с матричной структурой, на которой теперь расположена эмблема вместо названия производителя. В салоне кроссовера появилось другое рулевое колесо, цифровая приборная панель и усовершенствованная мультимедийная система. Также доступны новые варианты отделки салона.
Changan CS55 2019 модельного года оснащается прежним 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 156 л.с., пару которому составляет 6-скоростная автоматическая трансмиссия. Привод доступен на выбор - полный или передний. В списке полезных опций имеется система автоматического предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль, полностью светодиодные фары головного света и камеры видеообзора на 360 градусов.
Читайте также: Isuzu показала новые концепты внедорожников
Продажи новинки начнутся в сентябре текущего года , но стоимость кроссовера пока официально не озвучена.
Кроссовер Changan CS55 является бестселлером марки и располагается в модельном ряду между моделями CS35 и CS75. Габаритные размеры обновленной версии остались прежними и составляют 4500х1855х1690 мм, а расстояние между осями - 2 650 мм, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
После рестайлинга модель получила модернизированную радиаторную решетку с матричной структурой, на которой теперь расположена эмблема вместо названия производителя. В салоне кроссовера появилось другое рулевое колесо, цифровая приборная панель и усовершенствованная мультимедийная система. Также доступны новые варианты отделки салона.
Changan CS55 2019 модельного года оснащается прежним 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 156 л.с., пару которому составляет 6-скоростная автоматическая трансмиссия. Привод доступен на выбор - полный или передний. В списке полезных опций имеется система автоматического предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль, полностью светодиодные фары головного света и камеры видеообзора на 360 градусов.
Читайте также: Isuzu показала новые концепты внедорожников
Продажи новинки начнутся в сентябре текущего года , но стоимость кроссовера пока официально не озвучена.
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