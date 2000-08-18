» » Швейцарцы "пошили костюм" для внедорожника Mercedes-Benz
Раздел: Авто  
0

Швейцарцы "пошили костюм" для внедорожника Mercedes-Benz

Швейцарцы "пошили костюм" для внедорожника Mercedes-BenzАтелье Fab Design обновило кузовной обвес Mercedes-Benz G500 4×4.

«Мачо» среди внедорожников - Mercedes-Benz G500 4×4 часто становится объектом для работы тюнеров, не обошли его вниманием и специалисты ателье Fab Design, «пошив новый костюм».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.

Швейцарские тюнеры соорудили обновленный кузовной обвес, который включил иные бамперы в задней и передней части, арки колес с расширителями, в боковые юбки интегрировали выхлоп, также поменялся капот и светодиодные ДХО на крыше.

Читайте также:Mercedes-Benz планирует выпустить кабриолет G-Class

Все обновления очень гармонично вплелись в общий экстерьер Mercedes-Benz G500 4×4.

Швейцарцы "пошили костюм" для внедорожника Mercedes-Benz
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Mercedes-Benz G500, кузовной обвес

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:44 » Автор: Ирина Шевченко
     439
     0

Похожие новости по теме

"Заряженный" Mercedes-Benz G500 продают по цене гиперкара

«Гелик-кабриолет» оценили в 700 тысяч евро.

Гелендваген получил интересную модификацию от Brabus Гелендваген получил интересную модификацию от Brabus

Тюнинговая компания показала фотографии измененной модели.

Под «белый воротничок»: Mercedes-Benz Х Под «белый воротничок»: Mercedes-Benz Х

Prior Design представила агрессивный обвес для немецкого пикапа.

Рассекречен дизайн Рассекречен дизайн "заряженного" Mercedes-Benz G500

С места до «сотни» доработанный G500 4x4² разгоняется до 6,9 секунды.

Mercedes-Benz планирует выпустить кабриолет G-Class Mercedes-Benz планирует выпустить кабриолет G-Class

Компания Mercedes-Benz опубликовала тизер внедорожника G-Class 4×4² в кузове "кабриролет".

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх