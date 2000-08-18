Раздел: Авто
Фотошпионы рассекретили дизайн нового Renault Arkana
Новый кроссовер будет своеобразным развитием “Дастера”.
Компания Renault объявила, что новый компактный купе-кроссовер выйдет в серию под названием Arkana. Новинка будет базироваться на одной платформе с Kaptur.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Пока французский автопроизводитель позволил рассмотреть лишь отдельные детали автомобиля на тизере, однако благодаря шпионским фото, мы можем увидеть немного больше.
Как известно, Captur, доступный в Европе и Украине, создан на базе Clio, тогда как российский Kaptur базируется на агрегатах Duster. Таким образом, новый кроссовер будет своеобразным развитием “Дастера”.
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Если вам интересно, название новой модели происходит от латинского слова "arcanum", что означает "секрет". В тайне пока держат технические характеристики "Арканум", а полную информацию обещают раскрыть 29 августа в ходе презентации модели на Московском автосалоне.
Компания Renault объявила, что новый компактный купе-кроссовер выйдет в серию под названием Arkana. Новинка будет базироваться на одной платформе с Kaptur.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Пока французский автопроизводитель позволил рассмотреть лишь отдельные детали автомобиля на тизере, однако благодаря шпионским фото, мы можем увидеть немного больше.
Как известно, Captur, доступный в Европе и Украине, создан на базе Clio, тогда как российский Kaptur базируется на агрегатах Duster. Таким образом, новый кроссовер будет своеобразным развитием “Дастера”.
Читайте также: Фотошпионы рассекретили дизайн нового Renault Clio
Если вам интересно, название новой модели происходит от латинского слова "arcanum", что означает "секрет". В тайне пока держат технические характеристики "Арканум", а полную информацию обещают раскрыть 29 августа в ходе презентации модели на Московском автосалоне.
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