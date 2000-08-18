» » FAW рассекретил новый флагманский "паркетник"
Раздел: Авто  
0

FAW рассекретил новый флагманский "паркетник"

FAW рассекретил новый флагманский "паркетник"Кроссовер окажется самой дорогой моделью в линейке принадлежащего FAW бренда Besturn.

Новый SUV назвали T77, он представляет собой серийное воплощение шоу-кара T-Concept, дебютировавшего в апреле этого года на Пекинском автосалоне.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Колеса.

Прототип запомнился тем, что на его вогнутой радиаторной решетке название марки было написано по-другому: Bestern вместо Besturn. На «слитом» в Сеть в начале августа первом фото товарного кросса красовалась эмблема с прежним названием Besturn, но на свежих снимках мы снова видим иное написание – Bestune. Вероятно, в Китае марку все же переименовали. Полностью этот вопрос прояснится лишь после полноценной презентации модели, она должна состояться в ближайшее время.

По предварительным данным, длина конвейерного T77 равна 4 525 мм, ширина – 1 845 мм, высота – 1 615 мм, размер колесной базы составляет 2 700 мм. Таким образом, новинка оказалась короче и ниже прежнего флагмана FAW Besturn – «паркетника» X80. Габариты «икс-восьмидесятого» следующие: 4 620/1 820/1 695 мм, расстояние между осями – 2 675 мм.

Салон T77 оформили в новом для FAW стиле, который, впрочем, оригинальным не стал: цифровая «приборка» и тачскрин мультимедиа-системы объединены, как у последних моделей Mercedes-Benz. Хотя у «китайца» есть своя «фишка» - голографический помощник, появляющийся над передней панелью. Водитель сможет выбрать одного из трех персонажей, ассистент распознает голосовые команды. Других подробностей о виртуальном помощнике пока нет.

Ранее предполагалось, что T77 предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 (отдача мотора не раскрывалась), однако теперь «поднебесные» СМИ прочат новому кроссоверу четырехцилиндровый турбомотор 1.2 мощностью 143 л.с. – таким же двигателем оснащается «паркетник» FAW Senia R9. У «девятки» мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой» или семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Те же коробки, скорее всего, достанутся и T77. Привод и у R9, и T77 – только передний.

Читайте также: Geely выпустит новый компактный "паркетник"

Предварительная цена нового кроссовера FAW Besturn – от 130 000 юаней.

FAW рассекретил новый флагманский "паркетник"
FAW рассекретил новый флагманский "паркетник"
FAW рассекретил новый флагманский "паркетник"
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: FAW, паркетник

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:06 » Автор: Ирина Шевченко
     166
     0

Похожие новости по теме

Китайцы выпустили новый мощный Китайцы выпустили новый мощный "паркетник"

Новый Dongfeng AX7 попробует догнать Geely Atlas и Haval H6.

Geely впервые показала интерьер кроссовера SX11 Geely впервые показала интерьер кроссовера SX11

Новый «паркетник» стал первой моделью Джили, которая получила мультимедийную систему с «парящим» сенсорным экраном.

Geely выпустит новый компактный Geely выпустит новый компактный "паркетник"

Модель может выйти на рынок в следующем году.

В Сеть слили уникальные снимки нового кроссовера MG В Сеть слили уникальные снимки нового кроссовера MG

Флагманский «паркетник» марки, которая принадлежит китайскому концерну SAIC, предложат с двумя моторами.

FAW покажет новый кроссовер Senia R9 FAW покажет новый кроссовер Senia R9

Премьера нового вседорожника Senia R9 состоится в рамках Пекинского автосалона 2018 года.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх