Раздел: Авто
FAW рассекретил новый флагманский "паркетник"
Кроссовер окажется самой дорогой моделью в линейке принадлежащего FAW бренда Besturn.
Новый SUV назвали T77, он представляет собой серийное воплощение шоу-кара T-Concept, дебютировавшего в апреле этого года на Пекинском автосалоне.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Колеса.
Прототип запомнился тем, что на его вогнутой радиаторной решетке название марки было написано по-другому: Bestern вместо Besturn. На «слитом» в Сеть в начале августа первом фото товарного кросса красовалась эмблема с прежним названием Besturn, но на свежих снимках мы снова видим иное написание – Bestune. Вероятно, в Китае марку все же переименовали. Полностью этот вопрос прояснится лишь после полноценной презентации модели, она должна состояться в ближайшее время.
По предварительным данным, длина конвейерного T77 равна 4 525 мм, ширина – 1 845 мм, высота – 1 615 мм, размер колесной базы составляет 2 700 мм. Таким образом, новинка оказалась короче и ниже прежнего флагмана FAW Besturn – «паркетника» X80. Габариты «икс-восьмидесятого» следующие: 4 620/1 820/1 695 мм, расстояние между осями – 2 675 мм.
Салон T77 оформили в новом для FAW стиле, который, впрочем, оригинальным не стал: цифровая «приборка» и тачскрин мультимедиа-системы объединены, как у последних моделей Mercedes-Benz. Хотя у «китайца» есть своя «фишка» - голографический помощник, появляющийся над передней панелью. Водитель сможет выбрать одного из трех персонажей, ассистент распознает голосовые команды. Других подробностей о виртуальном помощнике пока нет.
Ранее предполагалось, что T77 предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 (отдача мотора не раскрывалась), однако теперь «поднебесные» СМИ прочат новому кроссоверу четырехцилиндровый турбомотор 1.2 мощностью 143 л.с. – таким же двигателем оснащается «паркетник» FAW Senia R9. У «девятки» мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой» или семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Те же коробки, скорее всего, достанутся и T77. Привод и у R9, и T77 – только передний.
Читайте также: Geely выпустит новый компактный "паркетник"
Предварительная цена нового кроссовера FAW Besturn – от 130 000 юаней.
Новый SUV назвали T77, он представляет собой серийное воплощение шоу-кара T-Concept, дебютировавшего в апреле этого года на Пекинском автосалоне.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Колеса.
Прототип запомнился тем, что на его вогнутой радиаторной решетке название марки было написано по-другому: Bestern вместо Besturn. На «слитом» в Сеть в начале августа первом фото товарного кросса красовалась эмблема с прежним названием Besturn, но на свежих снимках мы снова видим иное написание – Bestune. Вероятно, в Китае марку все же переименовали. Полностью этот вопрос прояснится лишь после полноценной презентации модели, она должна состояться в ближайшее время.
По предварительным данным, длина конвейерного T77 равна 4 525 мм, ширина – 1 845 мм, высота – 1 615 мм, размер колесной базы составляет 2 700 мм. Таким образом, новинка оказалась короче и ниже прежнего флагмана FAW Besturn – «паркетника» X80. Габариты «икс-восьмидесятого» следующие: 4 620/1 820/1 695 мм, расстояние между осями – 2 675 мм.
Салон T77 оформили в новом для FAW стиле, который, впрочем, оригинальным не стал: цифровая «приборка» и тачскрин мультимедиа-системы объединены, как у последних моделей Mercedes-Benz. Хотя у «китайца» есть своя «фишка» - голографический помощник, появляющийся над передней панелью. Водитель сможет выбрать одного из трех персонажей, ассистент распознает голосовые команды. Других подробностей о виртуальном помощнике пока нет.
Ранее предполагалось, что T77 предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 (отдача мотора не раскрывалась), однако теперь «поднебесные» СМИ прочат новому кроссоверу четырехцилиндровый турбомотор 1.2 мощностью 143 л.с. – таким же двигателем оснащается «паркетник» FAW Senia R9. У «девятки» мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой» или семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Те же коробки, скорее всего, достанутся и T77. Привод и у R9, и T77 – только передний.
Читайте также: Geely выпустит новый компактный "паркетник"
Предварительная цена нового кроссовера FAW Besturn – от 130 000 юаней.
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