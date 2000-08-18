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Раздел: Авто  
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В Сети появились фото "заряженного" McLaren 720S

В Сети появились фото "заряженного" McLaren 720SТюнингованный суперкар разгоняется с 0 до 100 км/ч за 2,7-секунды.

Тюнинговать экзотические автомобили сложно, так как всегда есть риск переусердствовать до такой степени, что нелепые фантазии в виртуальном гараже Need for Speed покажутся вполне сносными.

В Novitec знают, что нельзя слишком искажать оригинальный дизайн, поэтому большинство проектов немецкого ателье выдержаны в идее «лучше меньше», пишет Хроника.инфо со ссылкой на bigbucks.

Так же и новый тюнинг McLaren 720S, который выглядит так, словно он без модификаций сошел с конвейера фабрики в Уокинге, но на самом деле был прилично модифицирован. Оригинальный дизайн суперкара разбавлен спецами Novitec несколькими деталями из углеродного волокна. Сдержанный аэро-пакет включает в себя вставки в области фар, модифицированный сплиттер переднего бампера и задний диффузор, что сделало кузов немного более агрессивным. Также для McLaren 720S подготовлены углеродные накладки воздухозаборников в капоте, задней крышке двигателя, боковых воздухозаборниках, а еще в корпусах зеркал и дверных порогах.

Стандартные колеса заменили на кованый набор Novitec размером 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади. Катки доступны в черном, серебристом и антрацитовом цвете, но в ателье можно заказать этот набор в любом цвете на свое усмотрение. Колеса сочетаются с набором укороченных пружин.

Далее тюнинг McLaren 720S от Novitec сводится к доработке 4,0-литрового двигателя V8, который в стоке выдает 710 л.с. мощности и 770 Нм крутящего момента. Инженеры Novitec проделали с мотором свою магию, выведя итоговые цифры до 794 л.с. и 878 Нм.

Тюнингованный суперкар разгоняется с 0 до 100 км/ч за 2,7-секунды, или на 0,2-секунды быстрее стандартной модели. Кроме того, разгон до 200 км/ч занимает 7,5-секунды, или на 0,3-секунды меньше, чем в стоке. Максимальная скорость McLaren 720S увеличена до 346 км/ч.

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Модернизированный двигатель V8 может быть дополнен специальной выпускной системой из нержавеющей стали. Доступны также выхлопные трубы из инконеля с клапаном регулировки звучания.

В Сети появились фото "заряженного" McLaren 720S
В Сети появились фото "заряженного" McLaren 720S
В Сети появились фото "заряженного" McLaren 720S
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 Теги: McLaren 720S, тюнинг

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Сегодня, 15:33 » Автор: Ирина Шевченко
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