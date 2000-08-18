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Раздел: Авто  
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Hyundai выпустил новый мощный седан

Hyundai выпустил новый мощный седанНа американский рынок модернизированная Элантра выйдет этой осенью.

Первый показ обновленного седана Hyundai Elantra состоялся не в Корее, как ожидалось, а в Штатах – модель дебютировала в Юте в рамках специального мероприятия, организованного для представителей местных СМИ.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Колеса.

Одновременно в Сеть выложили официальное фото посвежевшей модели. Пока есть фото Elantra-2019 лишь в американской спецификации, но глобальный седан выглядит так же.

Рестайлинговая «четырехдверка» получила треугольные фары и противотуманки, новые радиаторную решетку, бамперы и фонари. Задний номерной знак переехал с багажника (у крышки изменили форму) на бампер. В салоне – новые рулевое колесо и дефлекторы обдува, модернизированная «приборка», иной блок управления климатической установкой. Опционально доступна мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином (в «базе» - 7-дюймовый экран).

Во всех версиях посвежевшей Elantra, за исключением самой дешевой, имеются системы автоматического экстренного торможения, предупреждения о выходе из занимаемой полосы и мониторинга «слепых» зон, камера заднего вида. Также для модели предусмотрена система безопасного выхода (Safety Exit Assist), которая предотвращает аварии с машинами, приближающимися сзади, временно блокируя задние двери, - такая опция есть и у кроссовера Hyundai Santa Fe нового поколения.

В США рестайлинговую Elantra предложат с прежними моторами – бензиновыми «атмосферником» 2.0 MPI (147 л.с.), «турбочетверками» 1.4 T-GDI (128 л.с.) и 1.6 T-GDI (201 л.с.). Последний двигатель положен «заряженному» седану с приставкой Sport, но спортивная обновленная версия пока не рассекречена. Атмосферный мотор сочетается с 6МКП или 6АКП, турбодвигатель 1.4 работает в паре только с семиступенчатым преселективным «роботом», 1.6 T-GDI – с 6МКП или «роботом».

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На американский рынок модернизированная Элантра выйдет этой осенью, цены пока не объявлены. Дореформенный седан в Штатах стоит от 14 450 долларов (без учета налогов и доставки).
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 Теги: Elantra, Hyundai

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Сегодня, 17:05 » Автор: Ирина Шевченко
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