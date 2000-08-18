Opel показал электрический концепт-кар GT X ExperimentalGT

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Opel выпустила электрический кроссовер GT X Experimental предлагает функции автономного вождения третьего уровня.

Opel "приоткрыл" внешность новой модели В Сеть выложили тизеры прототипа, созданного для демонстрации новой дизайнерской концепции марок Opel и Vauxhall.

Opel изменит дизайн нескольких моделей авто Отличительной чертой новых моделей Vauxhall (Opel) станет стилистический элемент под названием Vizor, который объединит фальшрадиаторную решетку и головное освещение в единое целое.