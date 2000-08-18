Раздел: Авто
Suzuki стала самой прибыльной автомобильной маркой в мире
Самым дорогим автомобильным брендом является Toyota.
Во втором квартале текущего года «Сузуки» стала самой прибыльной автомобильной маркой в мире. Она сумела обойти лидера первых трех месяцев 2018-го – BMW.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Как сообщает издание Manager Magazin со ссылкой на отчет компании Ernst & Young, маржинальность японской марки составляет 11,8 процента. То есть с каждых ста евро, заработанных с автомобильных продаж, «Сузуки» получает 11,8 евро операционной прибыли. На втором месте находится компания BMW.
Ее показатель – 11,4 процента. Концерн Daimler, который в начале года занимал третью позицию, ко второму кварталу смог стать только шестым (6,5 процента).
При этом в случае, если взять суммарные показатели двух кварталов, то баварская марка окажется на первой строчке по прибыльности.
Читайте также: Suzuki выпустит хэтчбек под маркой Toyota
Его стоимость составляет 44,7 миллиарда долларов. «Мерседес» и BMW занимают вторую и третью строчку соответственно: 34,4 и 31,4 миллиарда долларов соответственно.
Во втором квартале текущего года «Сузуки» стала самой прибыльной автомобильной маркой в мире. Она сумела обойти лидера первых трех месяцев 2018-го – BMW.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Как сообщает издание Manager Magazin со ссылкой на отчет компании Ernst & Young, маржинальность японской марки составляет 11,8 процента. То есть с каждых ста евро, заработанных с автомобильных продаж, «Сузуки» получает 11,8 евро операционной прибыли. На втором месте находится компания BMW.
Ее показатель – 11,4 процента. Концерн Daimler, который в начале года занимал третью позицию, ко второму кварталу смог стать только шестым (6,5 процента).
При этом в случае, если взять суммарные показатели двух кварталов, то баварская марка окажется на первой строчке по прибыльности.
Читайте также: Suzuki выпустит хэтчбек под маркой Toyota
Его стоимость составляет 44,7 миллиарда долларов. «Мерседес» и BMW занимают вторую и третью строчку соответственно: 34,4 и 31,4 миллиарда долларов соответственно.
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