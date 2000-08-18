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Suzuki стала самой прибыльной автомобильной маркой в мире

Suzuki стала самой прибыльной автомобильной маркой в мире

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Suzuki выпустит хэтчбек под маркой Toyota Первой моделью Suzuki, которую в рамках соглашения о сотрудничестве будут выпускать под маркой Toyota, станет хэтчбек Maruti Suzuki Baleno.