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Раздел: Авто  
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Hyundai представила новую Elantra с треугольной внешностью

Hyundai представила новую Elantra с треугольной внешностьюHyundai Elantra шестого поколения представили в 2015 году.

Компания Hyundai официально представила обновленный седан Elantra в спецификации для североамериканского рынка. Модель получила измененную внешность и расширенный перечень систем безопасности. Премьера «Элантры» состоялась в штате Юта на специальном мероприятии, организованном для прессы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Все комплектации обновленного Hyundai Elentra, кроме базовой, получили активные функции безопасности. Среди них: системы предотвращения фронтальных столкновений с функцией автоматического торможения, контроля слепых зон, предупреждения о смене полосы движения, а также камера заднего вида, предупреждающая об автомобилях, двигающихся в поперечном направлении.

Гамма силовых установок «Элантры» осталась без изменений: двухлитровый «атмосферник» мощностью 149 лошадиных сил и два турбомотора объемом 1,4 и 1,6 литра (130 и 204 силы соответственно). В зависимости от двигателя и исполнения обновленный седан может комплектоваться шестиступенчатой «механикой», «автоматом» или семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

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Новинка в оснащении модели – мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем (доступна на старших версиях), а также возможность установки 17- или 18-дюймовых колесных дисков.

Hyundai представила новую Elantra с треугольной внешностью
Hyundai представила новую Elantra с треугольной внешностью
Hyundai представила новую Elantra с треугольной внешностью
Hyundai представила новую Elantra с треугольной внешностью



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 Теги: Hyundai Elantra, внешность

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Сегодня, 23:02 » Автор: Едгар Букмирза
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