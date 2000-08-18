Раздел: Авто
Новую KIA сфотографировали в плотном камуфляже
Фотошпионы заметили машину на тестах.
Ранее в этом году продукт-менеджер Kia Forte Деррик Тай, намекнул на «более захватывающий» вариант модели. И теперь, очевидно, мы видим его впервые на шпионских снимках, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Одетый в плотный камуфляж 2020 KIA Forte GT обещает быть даже более спортивным, чем базовая модель. Хотя маскировка скрывает большую часть изменений в дизайне экстерьера, шпионы говорят, что у автомобиля переработана передняя часть, в частности имеются большие воздухозаборники и иная решетка радиатора. Небольшие изменения стиля затронули и заднюю часть, так как модель имеет модифицированный задний бампер и двойную выхлопную систему.
В то время как изменения дизайна вышли не слишком резкие, модель должна получить более мощный движок. Пока что информация неофициальная, но все же наиболее вероятным вариантом является 1,6-литровый четырехцилиндровый силовой агрегат с турбонаддувом от Hyundai Elantra Sport. Он способен генерировать мощность 201 л.с. и 264 Нм крутящего момента.
Если эти цифры перенесут на Forte GT, модель будет иметь дополнительные 54 л.с. и 85 Нм в сравнении со стандартной моделью, оснащенной двухлитровым четырехцилиндровым мотором (147 л.с. 178 Нм).
Поскольку GT, скорее всего, займет вершину эволюции Forte или, по крайней, мере приблизиться к ней, можно ожидать, что автомобиль будет хорошо оснащен. К примеру, климат-контролем на две зоны, восьмидюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы и комплектом помощников водителю. В салоне также может быть использовано несколько спортивных стилей, но это не точно.
Читайте также: На трассе в Нюрбургринге заметили новую модель Mercedes
Учитывая, что стандартный Forte не планируют выпускать на рынки до конца 2018 году, то, скорее всего, GT будет представлен только в 2020 года.
Ранее в этом году продукт-менеджер Kia Forte Деррик Тай, намекнул на «более захватывающий» вариант модели. И теперь, очевидно, мы видим его впервые на шпионских снимках, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Одетый в плотный камуфляж 2020 KIA Forte GT обещает быть даже более спортивным, чем базовая модель. Хотя маскировка скрывает большую часть изменений в дизайне экстерьера, шпионы говорят, что у автомобиля переработана передняя часть, в частности имеются большие воздухозаборники и иная решетка радиатора. Небольшие изменения стиля затронули и заднюю часть, так как модель имеет модифицированный задний бампер и двойную выхлопную систему.
В то время как изменения дизайна вышли не слишком резкие, модель должна получить более мощный движок. Пока что информация неофициальная, но все же наиболее вероятным вариантом является 1,6-литровый четырехцилиндровый силовой агрегат с турбонаддувом от Hyundai Elantra Sport. Он способен генерировать мощность 201 л.с. и 264 Нм крутящего момента.
Если эти цифры перенесут на Forte GT, модель будет иметь дополнительные 54 л.с. и 85 Нм в сравнении со стандартной моделью, оснащенной двухлитровым четырехцилиндровым мотором (147 л.с. 178 Нм).
Поскольку GT, скорее всего, займет вершину эволюции Forte или, по крайней, мере приблизиться к ней, можно ожидать, что автомобиль будет хорошо оснащен. К примеру, климат-контролем на две зоны, восьмидюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы и комплектом помощников водителю. В салоне также может быть использовано несколько спортивных стилей, но это не точно.
Читайте также: На трассе в Нюрбургринге заметили новую модель Mercedes
Учитывая, что стандартный Forte не планируют выпускать на рынки до конца 2018 году, то, скорее всего, GT будет представлен только в 2020 года.
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