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Раздел: Авто  
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Новую KIA сфотографировали в плотном камуфляже

Новую KIA сфотографировали в плотном камуфляже Фотошпионы заметили машину на тестах.

Ранее в этом году продукт-менеджер Kia Forte Деррик Тай, намекнул на «более захватывающий» вариант модели. И теперь, очевидно, мы видим его впервые на шпионских снимках, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Одетый в плотный камуфляж 2020 KIA Forte GT обещает быть даже более спортивным, чем базовая модель. Хотя маскировка скрывает большую часть изменений в дизайне экстерьера, шпионы говорят, что у автомобиля переработана передняя часть, в частности имеются большие воздухозаборники и иная решетка радиатора. Небольшие изменения стиля затронули и заднюю часть, так как модель имеет модифицированный задний бампер и двойную выхлопную систему.

В то время как изменения дизайна вышли не слишком резкие, модель должна получить более мощный движок. Пока что информация неофициальная, но все же наиболее вероятным вариантом является 1,6-литровый четырехцилиндровый силовой агрегат с турбонаддувом от Hyundai Elantra Sport. Он способен генерировать мощность 201 л.с. и 264 Нм крутящего момента.

Если эти цифры перенесут на Forte GT, модель будет иметь дополнительные 54 л.с. и 85 Нм в сравнении со стандартной моделью, оснащенной двухлитровым четырехцилиндровым мотором (147 л.с. 178 Нм).

Поскольку GT, скорее всего, займет вершину эволюции Forte или, по крайней, мере приблизиться к ней, можно ожидать, что автомобиль будет хорошо оснащен. К примеру, климат-контролем на две зоны, восьмидюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы и комплектом помощников водителю. В салоне также может быть использовано несколько спортивных стилей, но это не точно.

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Учитывая, что стандартный Forte не планируют выпускать на рынки до конца 2018 году, то, скорее всего, GT будет представлен только в 2020 года.

Новую KIA сфотографировали в плотном камуфляже
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 Теги: KIA Forte GT, фото

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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