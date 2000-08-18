Раздел: Авто
Volvo V60 получил интересный вариант тюнинга
Автомобиль подвергся детальной переработке от Heico Sportiv.
«Заряженный» Volvo V60 от Heico Sportiv получил 220 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента от стандартного турбодизеля D4. Бензиновая версия с мотором Т6 способна теперь развивать до 340 сил и 470 Нм крутящего момента, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Компания Volvo в последние несколько лет, благодаря влиянию китайского концерна Geely, начала активно развиваться и представлять современные конкурентоспособные автомобили. Но тюнерам из компании Heico Sportiv показалось этого мало, и они представили «заряженный» универсал V60.
Основное внимание было уделено профессиональному чип-тюнингу, хотя и дизайн автомобиля также подвергся переработке. Так, серийный турбодизельный мотор D4 с максимальной мощностью до 190 сил и 400 Нм крутящего момента получил дополнительные 30 сил и 80 Нм момента. Бензиновый мотор T6 с мощностью 310 сил и 400 Нм теперь может развивать на 30 «лошадей» и 70 Нм больше. Также в ближайшем будущем будут доступны новый интеркулер и спортивный воздушный фильтр.
В общем, тюнеры решили, что новый корпоративный дизайн Volvo смотрится достаточно стильно, но требует доработки в некоторых деталях. Так, спортивность автомобиля подчеркнута новой четырехствольной выхлопной системой, заниженной на 30 мм подвеской, а также фирменными легкосплавными дисками Heico на 21 дюйм. Также тюнеры расширили колею на 30 мм, и предлагают шины Continental или Pirelli размерностью 255/30R21.
Разумеется, без шильдиков с эмблемой Heico Sportiv не обошлось. Они расположились на крышке багажника и на решетке радиатора. В салоне также не произошло каких либо серьезных изменений. Интерьер получил новые алюминиевые ручки регулировки дефлекторов воздуховодов с лазерной гравировкой HEICO.
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Стоит признать, что мы согласны с тюнерами, и дизайн универсала Volvo V60 смотрится современно и стильно. А небольшие доработки от Heico делают модель еще более привлекательной. К сожалению о стоимости комплектов дисков, а также доработки программного обеспечения ничего не говорится. Стоит также отметить, что аналогичные доработки может предложить и придворное ателье Polestar.
«Заряженный» Volvo V60 от Heico Sportiv получил 220 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента от стандартного турбодизеля D4. Бензиновая версия с мотором Т6 способна теперь развивать до 340 сил и 470 Нм крутящего момента, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Компания Volvo в последние несколько лет, благодаря влиянию китайского концерна Geely, начала активно развиваться и представлять современные конкурентоспособные автомобили. Но тюнерам из компании Heico Sportiv показалось этого мало, и они представили «заряженный» универсал V60.
Основное внимание было уделено профессиональному чип-тюнингу, хотя и дизайн автомобиля также подвергся переработке. Так, серийный турбодизельный мотор D4 с максимальной мощностью до 190 сил и 400 Нм крутящего момента получил дополнительные 30 сил и 80 Нм момента. Бензиновый мотор T6 с мощностью 310 сил и 400 Нм теперь может развивать на 30 «лошадей» и 70 Нм больше. Также в ближайшем будущем будут доступны новый интеркулер и спортивный воздушный фильтр.
В общем, тюнеры решили, что новый корпоративный дизайн Volvo смотрится достаточно стильно, но требует доработки в некоторых деталях. Так, спортивность автомобиля подчеркнута новой четырехствольной выхлопной системой, заниженной на 30 мм подвеской, а также фирменными легкосплавными дисками Heico на 21 дюйм. Также тюнеры расширили колею на 30 мм, и предлагают шины Continental или Pirelli размерностью 255/30R21.
Разумеется, без шильдиков с эмблемой Heico Sportiv не обошлось. Они расположились на крышке багажника и на решетке радиатора. В салоне также не произошло каких либо серьезных изменений. Интерьер получил новые алюминиевые ручки регулировки дефлекторов воздуховодов с лазерной гравировкой HEICO.
Читайте также: Новую KIA сфотографировали в плотном камуфляже
Стоит признать, что мы согласны с тюнерами, и дизайн универсала Volvo V60 смотрится современно и стильно. А небольшие доработки от Heico делают модель еще более привлекательной. К сожалению о стоимости комплектов дисков, а также доработки программного обеспечения ничего не говорится. Стоит также отметить, что аналогичные доработки может предложить и придворное ателье Polestar.
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