Раздел: Авто
Toyota выпустит "заряженный" Land Cruiser
Презентация внедорожника может состояться уже в конце следующего года.
Toyota работает над новым поколением Land Cruiser.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Колеса.
Автомобиль, в целом, сохранит свои габариты: его длина будет достигать 4 950 мм, ширина 1 970 мм (-10 мм по сравнению с актуальной моделью), а колёсная база сохранится на уровне 2 850 мм. Что касается шасси, то оно останется рамным, но его дизайн кардинально изменится: видимо, оно будет прочнее и легче предшествующего.
Жёсткие экологические нормы, по данным японских изданий, вынудят Toyota отказаться тяжёлых и прожорливых двигателей V8. На смену им должны прийти турбированные моторы в конфигурации V6 и их гибридные версии. Базовым должен стать битурбированный агрегат V35A-FTS объёмом 3,5 литра с отдачей в 415 сил и 600 Нм крутящим моментом, который устанавливается под капот «свежего» седана LS. Работать он будет с фирменным «автоматом» Direct Shift на десять скоростей.
Гибридная версия может быть представлена двигателем 8GR-FXS объёмом 3,5 литра с комбинированной отдачей в 354 лошадиные силы, также не стоит исключать и версию внедорожника со «злым» атмосферником 2GR-FKS объёмом 3,5 литра, который развивает внушающие 318 сил. Этими же моторами оснащаются седаны GS и LS.
Читайте также: Toyota создала электрический Land Cruiser, работающий под землей
Презентация внедорожника может состояться уже в конце следующего года, летом 2020 года он должен появиться у дилеров.
Toyota работает над новым поколением Land Cruiser.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Колеса.
Автомобиль, в целом, сохранит свои габариты: его длина будет достигать 4 950 мм, ширина 1 970 мм (-10 мм по сравнению с актуальной моделью), а колёсная база сохранится на уровне 2 850 мм. Что касается шасси, то оно останется рамным, но его дизайн кардинально изменится: видимо, оно будет прочнее и легче предшествующего.
Жёсткие экологические нормы, по данным японских изданий, вынудят Toyota отказаться тяжёлых и прожорливых двигателей V8. На смену им должны прийти турбированные моторы в конфигурации V6 и их гибридные версии. Базовым должен стать битурбированный агрегат V35A-FTS объёмом 3,5 литра с отдачей в 415 сил и 600 Нм крутящим моментом, который устанавливается под капот «свежего» седана LS. Работать он будет с фирменным «автоматом» Direct Shift на десять скоростей.
Гибридная версия может быть представлена двигателем 8GR-FXS объёмом 3,5 литра с комбинированной отдачей в 354 лошадиные силы, также не стоит исключать и версию внедорожника со «злым» атмосферником 2GR-FKS объёмом 3,5 литра, который развивает внушающие 318 сил. Этими же моторами оснащаются седаны GS и LS.
Читайте также: Toyota создала электрический Land Cruiser, работающий под землей
Презентация внедорожника может состояться уже в конце следующего года, летом 2020 года он должен появиться у дилеров.
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