Раздел: Авто
Рассекречен дизайн спортивной версии Kodiaq RS
Мировая премьера новинки состоится на Парижском автосалоне.
Чешская марка распространила тизеры спортивной версии своего флагманского кроссовера.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Колеса.
«Горячий» Kodiaq станет не только первым SUV в RS-линейке Skoda, но и первой моделью с новой эмблемой: зеленая полоска удалена, теперь логотип выполнен преимущественно в красном цвете (v символизирует победу – victory). Напомним, RS означает Rally Sport, впервые эта аббревиатура была использована в 1974 году на двух раллийных прототипах Шкоды – 180 RS и 200 RS. В 1975-м дебютировало созданное на их основе купе 130 RS, а массовая модель серии RS появилась в 2000-м – «заряженная» Octavia.
На тизерах Skoda Kodiaq RS в глаза бросаются колесные диски оригинального дизайна. Другие особенности дизайна разглядеть пока невозможно. Впрочем, ранее компания опубликовала фото и видео предсерийного образца Kodiaq RS – на тех кадрах видно, что у «горячего» варианта более агрессивные бамперы. Спортивный кросс будет доступен только с полным приводом, на выбор предложат пяти- или семиместный салон.
Под капотом спортивной версии установлен четырехцилиндровый дизель 2.0 BiTDI с двумя турбокомпрессорами. Отдача мотора составляет 239 л.с., максимальный крутящий момент – 500 Нм. Как отметили в Skoda, это самый мощный серийный дизельный двигатель за всю историю марки. Динамические характеристики в компании не привели. Между тем таким же мотором оснащается и соплатформенный Kodiaq кроссовер Volkswagen Tiguan. У «немца» двигатель выдает 240 л.с., крутящий момент – те же 500 Нм. Близкий по габаритам и массе к Kodiaq длиннобазный Tiguan Allspace с этим мотором наберет первую «сотню» за 6,7 секунды, максимальная скорость – 228 км/ч.
В Европе самые мощные версии стандартного Kodiaq оснащаются 190-сильными бензиновыми и дизельными «турбочетверками» 2.0, в России самый мощный кросс представлен со 180-сильным бензиновым 2.0 TSI, а вот в Китае у модели есть 220-сильный двигатель 2.0 TSI.
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Публичная премьера «заряженного» Kodiaq RS состоится в октябре этого года в рамках Парижского мотор-шоу. Пока неизвестно, доберется ли спортивный вседорожник до российского рынка.
Чешская марка распространила тизеры спортивной версии своего флагманского кроссовера.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Колеса.
«Горячий» Kodiaq станет не только первым SUV в RS-линейке Skoda, но и первой моделью с новой эмблемой: зеленая полоска удалена, теперь логотип выполнен преимущественно в красном цвете (v символизирует победу – victory). Напомним, RS означает Rally Sport, впервые эта аббревиатура была использована в 1974 году на двух раллийных прототипах Шкоды – 180 RS и 200 RS. В 1975-м дебютировало созданное на их основе купе 130 RS, а массовая модель серии RS появилась в 2000-м – «заряженная» Octavia.
На тизерах Skoda Kodiaq RS в глаза бросаются колесные диски оригинального дизайна. Другие особенности дизайна разглядеть пока невозможно. Впрочем, ранее компания опубликовала фото и видео предсерийного образца Kodiaq RS – на тех кадрах видно, что у «горячего» варианта более агрессивные бамперы. Спортивный кросс будет доступен только с полным приводом, на выбор предложат пяти- или семиместный салон.
Под капотом спортивной версии установлен четырехцилиндровый дизель 2.0 BiTDI с двумя турбокомпрессорами. Отдача мотора составляет 239 л.с., максимальный крутящий момент – 500 Нм. Как отметили в Skoda, это самый мощный серийный дизельный двигатель за всю историю марки. Динамические характеристики в компании не привели. Между тем таким же мотором оснащается и соплатформенный Kodiaq кроссовер Volkswagen Tiguan. У «немца» двигатель выдает 240 л.с., крутящий момент – те же 500 Нм. Близкий по габаритам и массе к Kodiaq длиннобазный Tiguan Allspace с этим мотором наберет первую «сотню» за 6,7 секунды, максимальная скорость – 228 км/ч.
В Европе самые мощные версии стандартного Kodiaq оснащаются 190-сильными бензиновыми и дизельными «турбочетверками» 2.0, в России самый мощный кросс представлен со 180-сильным бензиновым 2.0 TSI, а вот в Китае у модели есть 220-сильный двигатель 2.0 TSI.
Читайте также: Рассекречен дизайн "заряженного" пикапа Ford
Публичная премьера «заряженного» Kodiaq RS состоится в октябре этого года в рамках Парижского мотор-шоу. Пока неизвестно, доберется ли спортивный вседорожник до российского рынка.
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