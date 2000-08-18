Раздел: Авто
Новые фото заряженного Ford Mustang Shelby "слили" в Сеть
Снаряженная масса автомобиля на многих шпионских снимках кажется высокой для GT500.
Новостей о Ford Mustang Shelby GT500 появляется всё больше и больше.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.
И вот в интернет попала новая утечка характеристик автомобиля.
Инсайдеры утверждают о 5,2-литровом V8. Правда, еще в январе Ford подтвердил, что GT500 будет иметь более 700 лошадиных сил. Сейчас уже называются точные цифры в 720 "лошадей".
Однако есть несколько вопросов.
Снаряженная масса автомобиля на многих шпионских снимках кажется высокой для GT500. На фото шпионов эксперты оценили его в 1920 кило. Это примерно на 120 кг тяжелее, чем последний GT500, который весел немногим более 1800 кг.
Также странно выглядит высокая скорость - 190 миль в час. А ведь всего несколько лет назад, Ford разгонялся до 202 миль в час.
Читайте также: Ford Mustang сравнили с хорошим соседом
Пока непонятно, реальный ли это прототип или обман конкурентов.
Новостей о Ford Mustang Shelby GT500 появляется всё больше и больше.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.
И вот в интернет попала новая утечка характеристик автомобиля.
Инсайдеры утверждают о 5,2-литровом V8. Правда, еще в январе Ford подтвердил, что GT500 будет иметь более 700 лошадиных сил. Сейчас уже называются точные цифры в 720 "лошадей".
Однако есть несколько вопросов.
Снаряженная масса автомобиля на многих шпионских снимках кажется высокой для GT500. На фото шпионов эксперты оценили его в 1920 кило. Это примерно на 120 кг тяжелее, чем последний GT500, который весел немногим более 1800 кг.
Также странно выглядит высокая скорость - 190 миль в час. А ведь всего несколько лет назад, Ford разгонялся до 202 миль в час.
Читайте также: Ford Mustang сравнили с хорошим соседом
Пока непонятно, реальный ли это прототип или обман конкурентов.
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