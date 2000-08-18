» » Новые фото заряженного Ford Mustang Shelby "слили" в Сеть
Раздел: Авто  
0

Новые фото заряженного Ford Mustang Shelby "слили" в Сеть

Новые фото заряженного Ford Mustang Shelby "слили" в СетьСнаряженная масса автомобиля на многих шпионских снимках кажется высокой для GT500.

Новостей о Ford Mustang Shelby GT500 появляется всё больше и больше.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.

И вот в интернет попала новая утечка характеристик автомобиля.

Инсайдеры утверждают о 5,2-литровом V8. Правда, еще в январе Ford подтвердил, что GT500 будет иметь более 700 лошадиных сил. Сейчас уже называются точные цифры в 720 "лошадей".

Однако есть несколько вопросов.

Снаряженная масса автомобиля на многих шпионских снимках кажется высокой для GT500. На фото шпионов эксперты оценили его в 1920 кило. Это примерно на 120 кг тяжелее, чем последний GT500, который весел немногим более 1800 кг.

Также странно выглядит высокая скорость - 190 миль в час. А ведь всего несколько лет назад, Ford разгонялся до 202 миль в час.

Читайте также: Ford Mustang сравнили с хорошим соседом

Пока непонятно, реальный ли это прототип или обман конкурентов.

Новые фото заряженного Ford Mustang Shelby "слили" в Сеть
Новые фото заряженного Ford Mustang Shelby "слили" в Сеть
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:22 » Автор: Ирина Шевченко
     279
     0

Похожие новости по теме

Компания Ford поделилась тизером новой версии Ford Mustang Компания Ford поделилась тизером новой версии Ford Mustang

Технические характеристики новой версии Ford Mustang Shelby GT500 пока держатся в секрете.

Ford рассекретил внешний вид новой модели Mustang Ford рассекретил внешний вид новой модели Mustang

Дата выпуска автомобиля пока не объявлена.

Новый Ford Mustang в камуфляже сняли на видео Новый Ford Mustang в камуфляже сняли на видео

Прототип заметили на дорогах общего пользования.

Рассекречен дизайн нового Ford Mustang GT500 Рассекречен дизайн нового Ford Mustang GT500

Фотошпионам удалось запечатлеть новый автомобиль Ford Mustang GT500.

Новый Ford Mustang Shelby GT500 стал еще быстрее Новый Ford Mustang Shelby GT500 стал еще быстрее

Во время международного автосалона в Детройте американский автопроизводитель Ford планирует официально представить экстремальное купе Mustang Shelby GT500, которое сможет достигать предельной скорости в 322 км/ч.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх