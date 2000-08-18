Раздел: Авто
В Монако видели роскошный Rolls-Royce на украинских номерах
Такая модель стоит примерно 12 миллионов гривен.
Возле одного из фешенебельных отелей в Монако засняли элитное авто с украинской регистрацией.
Речь идет о люксовом купе Rolls-Royce Wraith с “крутыми” киевскими номерами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоцентр.
Стоимость подобной модели на украинском рынке составляет примерно 12 миллионов гривен.
Читайте также: Во Львове видели эксклюзивный Rolls-Royce Wraith Black Badge
Под капотом Rolls-Royce Wraith расположен 632-сильный V12 объемом 6,6 литра. На разгон до первой сотни на спидометре такому Роллс-Ройсу потребуется всего 4,6 секунды, а максимальная скорость модели принудительно ограничена на отметке 250 км/ч.
Возле одного из фешенебельных отелей в Монако засняли элитное авто с украинской регистрацией.
Речь идет о люксовом купе Rolls-Royce Wraith с “крутыми” киевскими номерами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоцентр.
Стоимость подобной модели на украинском рынке составляет примерно 12 миллионов гривен.
Читайте также: Во Львове видели эксклюзивный Rolls-Royce Wraith Black Badge
Под капотом Rolls-Royce Wraith расположен 632-сильный V12 объемом 6,6 литра. На разгон до первой сотни на спидометре такому Роллс-Ройсу потребуется всего 4,6 секунды, а максимальная скорость модели принудительно ограничена на отметке 250 км/ч.
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