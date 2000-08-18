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Раздел: Авто  
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В Монако видели роскошный Rolls-Royce на украинских номерах

В Монако видели роскошный Rolls-Royce на украинских номерахТакая модель стоит примерно 12 миллионов гривен.

Возле одного из фешенебельных отелей в Монако засняли элитное авто с украинской регистрацией.

Речь идет о люксовом купе Rolls-Royce Wraith с “крутыми” киевскими номерами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоцентр.

Стоимость подобной модели на украинском рынке составляет примерно 12 миллионов гривен.

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Под капотом Rolls-Royce Wraith расположен 632-сильный V12 объемом 6,6 литра. На разгон до первой сотни на спидометре такому Роллс-Ройсу потребуется всего 4,6 секунды, а максимальная скорость модели принудительно ограничена на отметке 250 км/ч.
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Сегодня, 14:47 » Автор: Ирина Шевченко
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