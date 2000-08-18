» » Китайский умелец создал уникальный ховербайк
Раздел: Авто  
0

Китайский умелец создал уникальный ховербайк

Китайский умелец создал уникальный ховербайкКитаец собственноручно построил летающий мотоцикл.

Знакомьтесь, это Чжао Дели, ему 40 лет и всю жизнь он грезил летательными аппаратами.

Последние несколько лет мужчина собирал квадрокоптеры, а потом и вовсе решил создать ховербайк - персональный летательный аппарат, который позволил бы осуществить мечту о полёте, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.

В результате Чжао Дели уволился с работы, продал дом и занял у друзей около $150 000, после чего за два года создал Jin Dou Yun - "Магическое облако". Аппарат назван в честь мифического китайского супергероя и короля обезьян, мультик, который Дели любил смотреть в детстве.

Читайте также: Умелец создал чехол для OnePlus 5 с аккумулятором на 8000 мАч

Тестовый полет успешно прошел в городе Танксия на юге Китая. По словам конструктора, его детище массой 256 килограммов может нести на себе до 100 килограммов веса, летать со скоростью до 71 км/ч, а заряда аккумуляторных батарей хватает на 30 минут полёта.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: летающий мотоцикл, ховербайк

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:27 » Автор: Ирина Шевченко
     350
     0

Похожие новости по теме

Украинский умелец создал копию УАЗ 469 на базе внедорожника Toyota Украинский умелец создал копию УАЗ 469 на базе внедорожника Toyota

Мы хорошо себе может представить реплику какого-нибудь внедорожника Toyota, созданную на основе УАЗа, но чтобы наоборот….

Украинец создал уникальный электромобиль без аккумулятора Украинец создал уникальный электромобиль без аккумулятора

Изобретение нашего соотечественника претендует на звание «Прорыв года».

Китайский умелец создал уникальное авто-амфибию Китайский умелец создал уникальное авто-амфибию

Китаец построил машину-амфибию для спасения от наводнений.

Американский умелец самостоятельно собрал Lamborgini Американский умелец самостоятельно собрал Lamborgini

Автолюбитель воссоздал легендарный автомобиль прямо в своем подвале.

Умелец отреставрировал 90-летний Loryc деталями от Opel Умелец отреставрировал 90-летний Loryc деталями от Opel

Умелец из народа Чарли-Хайнц Бош занялся возрождением автомобиля компании Loryc, который был выпущен на Майорке более девяноста лет назад.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх