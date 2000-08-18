Раздел: Авто
Китайский умелец создал уникальный ховербайк
Китаец собственноручно построил летающий мотоцикл.
Знакомьтесь, это Чжао Дели, ему 40 лет и всю жизнь он грезил летательными аппаратами.
Последние несколько лет мужчина собирал квадрокоптеры, а потом и вовсе решил создать ховербайк - персональный летательный аппарат, который позволил бы осуществить мечту о полёте, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
В результате Чжао Дели уволился с работы, продал дом и занял у друзей около $150 000, после чего за два года создал Jin Dou Yun - "Магическое облако". Аппарат назван в честь мифического китайского супергероя и короля обезьян, мультик, который Дели любил смотреть в детстве.
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Тестовый полет успешно прошел в городе Танксия на юге Китая. По словам конструктора, его детище массой 256 килограммов может нести на себе до 100 килограммов веса, летать со скоростью до 71 км/ч, а заряда аккумуляторных батарей хватает на 30 минут полёта.
Знакомьтесь, это Чжао Дели, ему 40 лет и всю жизнь он грезил летательными аппаратами.
Последние несколько лет мужчина собирал квадрокоптеры, а потом и вовсе решил создать ховербайк - персональный летательный аппарат, который позволил бы осуществить мечту о полёте, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
В результате Чжао Дели уволился с работы, продал дом и занял у друзей около $150 000, после чего за два года создал Jin Dou Yun - "Магическое облако". Аппарат назван в честь мифического китайского супергероя и короля обезьян, мультик, который Дели любил смотреть в детстве.
Читайте также: Умелец создал чехол для OnePlus 5 с аккумулятором на 8000 мАч
Тестовый полет успешно прошел в городе Танксия на юге Китая. По словам конструктора, его детище массой 256 килограммов может нести на себе до 100 килограммов веса, летать со скоростью до 71 км/ч, а заряда аккумуляторных батарей хватает на 30 минут полёта.
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