Раздел: Авто
BMW анонсировала премьеру нового родстера
Автомобиль будет комплектоваться двигателем на 3 литра.
Финальный вариант третьей версии родстера Z4 от BMW продемонстрируют 23 августа.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.
Мероприятие пройдет в США в рамках ежегодного Конкурса элегантности. Однако до этой даты BMW успела выложить в сеть тизерные снимки предстоящей новинки.
Судя по всему, на фото размещен прототип будущего автомобиля. Правда, окончательная версия (ее можно тоже увидеть в сети) мало чем будет отличаться от концепта, показанного в минувшем году.
Автомобиль будет комплектоваться двигателем на 3 литра с мощностью от 350 до 390 лошадиных сил. Кроме того, будет и турбомотор на 2 литра с ресурсом на 200 - 300 «лошадей».
Интересно, что BMW Z4 сделают на новой платформе. Такая же архитектура будет и у возрожденной Toyota Supra.
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Известно, что специалисты BMW и Toyota тесно сотрудничают в данном направлении. При этом работа над платформой для спорткара велась с 2014 года.
Финальный вариант третьей версии родстера Z4 от BMW продемонстрируют 23 августа.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.
Мероприятие пройдет в США в рамках ежегодного Конкурса элегантности. Однако до этой даты BMW успела выложить в сеть тизерные снимки предстоящей новинки.
Судя по всему, на фото размещен прототип будущего автомобиля. Правда, окончательная версия (ее можно тоже увидеть в сети) мало чем будет отличаться от концепта, показанного в минувшем году.
Автомобиль будет комплектоваться двигателем на 3 литра с мощностью от 350 до 390 лошадиных сил. Кроме того, будет и турбомотор на 2 литра с ресурсом на 200 - 300 «лошадей».
Интересно, что BMW Z4 сделают на новой платформе. Такая же архитектура будет и у возрожденной Toyota Supra.
Читайте также: Audi анонсировала премьеру кроссовера нового поколения
Известно, что специалисты BMW и Toyota тесно сотрудничают в данном направлении. При этом работа над платформой для спорткара велась с 2014 года.
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