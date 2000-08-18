» » BMW анонсировала премьеру нового родстера
Раздел: Авто  
0

BMW анонсировала премьеру нового родстера

BMW анонсировала премьеру нового родстераАвтомобиль будет комплектоваться двигателем на 3 литра.

Финальный вариант третьей версии родстера Z4 от BMW продемонстрируют 23 августа.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.

Мероприятие пройдет в США в рамках ежегодного Конкурса элегантности. Однако до этой даты BMW успела выложить в сеть тизерные снимки предстоящей новинки.

Судя по всему, на фото размещен прототип будущего автомобиля. Правда, окончательная версия (ее можно тоже увидеть в сети) мало чем будет отличаться от концепта, показанного в минувшем году.

Автомобиль будет комплектоваться двигателем на 3 литра с мощностью от 350 до 390 лошадиных сил. Кроме того, будет и турбомотор на 2 литра с ресурсом на 200 - 300 «лошадей».

Интересно, что BMW Z4 сделают на новой платформе. Такая же архитектура будет и у возрожденной Toyota Supra.

Читайте также: Audi анонсировала премьеру кроссовера нового поколения

Известно, что специалисты BMW и Toyota тесно сотрудничают в данном направлении. При этом работа над платформой для спорткара велась с 2014 года.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: BMW, родстер, премьера

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:51 » Автор: Едгар Букмирза
     235
     0

Похожие новости по теме

Фотошпионы показали салон новой Toyota Supra Фотошпионы показали салон новой Toyota Supra

Фотошпионам впервые удалось заснять салон нового спорткара Toyota, для которого возродят название Supra.

BMW анонсировала премьеру возрожденной 8-Series BMW анонсировала премьеру возрожденной 8-Series

Новую «восьмерку» построят на модульной архитектуре CLAR, которая лежит в основе моделей 5-Series и 7-Series.

Audi анонсировала премьеру кроссовера нового поколения Audi анонсировала премьеру кроссовера нового поколения

Автомобиль несколько раз был замечен в Европе.

BMW опубликовала тизер нового концептуального родстера BMW опубликовала тизер нового концептуального родстера

Баварская марка привезет на Конкурс элегантности в Пеббл-Бич предвестника родстера Z4 третьего поколения.

Honda анонсировала премьеру хэтчбека Civic Honda анонсировала премьеру хэтчбека Civic

Продажи новинки стартуют в начале 2017 года.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх