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Раздел: Авто  
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Geely показала новый компактный кроссовер

Geely показала новый компактный кроссоверКитайская компания презентовала в Шанхае компактный кроссовер SX-11.

Новинка станет первой моделью марки, в основу которой легла модульная архитектура BMA, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Линейка двигателей автомобиля будет представлена турбированными моторами, в паре с которыми будет работать роботизированная трансмиссия. Привод предложат только передний.

Габаритные размеры кроссовера Geely SX-11 составляют 4330х1800х1609 мм, а расстояние между осями - 2 600 мм. Под капотом новинки установлен 1,5-литровый силовой агрегат, производительность которого составляет 136 л.с. или 177 л.с. С нуля до сотни автомобиль разгоняется за 7,9 секунд.

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В список оснащения кроссовера вошли: система автоматической парковки, адаптивный круиз-контроль и система удаленного управления со смартфона.
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 Теги: Geely, кроссовер

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Сегодня, 02:03 » Автор: Татьяна Ларина
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