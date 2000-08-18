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Раздел: Авто  
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Рассекречен дизайн экстремального Lamborghini Aventador SVJ

Рассекречен дизайн экстремального Lamborghini Aventador SVJХардкорный суперкар получит систему активной аэродинамики ALA.

Британский дилер H.R. Owen Lamborghini раскрыл внешний вид экстремальной версии суперкара Aventador под названием Superveloce Jota (SVJ).

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

На фотографии, опубликованной в Instagram, можно увидеть карбоновые детали обвеса, в том числе новое заднее антикрыло и крышку багажного отсека с дополнительными вентиляционными прорезями.

По предварительной информации, Lamborghini Aventador SVJ оснастят 6,5-литровым двигателем V12, отдачу которого доведут до 770 лошадиных сил и 720 Нм крутящего момента. Агрегат будет сочетаться с перенастроенным для более быстрых переключений семиступенчатым "роботом" ISR с одним сцеплением.

Помимо этого, хардкорный суперкар получит систему активной аэродинамики ALA (Aerodinamica Lamborghini Attiva). Она способна менять уровень лобового сопротивления и прижимной силы, а в поворотах по-разному загружать правую и левую сторону антикрыла. На максимальной скорости "оперение" Aventador SVJ генерирует около 490 килограммов прижимной силы.

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Во время тестовых заездов на "Северной петле" предсерийный прототип Aventador SVJ установил новый рекорд трассы. Гонщик Марко Мапелли проехал круг за 6 минут 44,95 секунды - на две секунды быстрее Porsche 911 GT2 RS и на секунду быстрее электрического суперкара Nio EP9.
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 Теги: Lamborghini Aventador SVJ, фото

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Сегодня, 09:15 » Автор: Ирина Шевченко
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