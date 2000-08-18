Раздел: Авто
Рассекречен дизайн экстремального Lamborghini Aventador SVJ
Хардкорный суперкар получит систему активной аэродинамики ALA.
Британский дилер H.R. Owen Lamborghini раскрыл внешний вид экстремальной версии суперкара Aventador под названием Superveloce Jota (SVJ).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
На фотографии, опубликованной в Instagram, можно увидеть карбоновые детали обвеса, в том числе новое заднее антикрыло и крышку багажного отсека с дополнительными вентиляционными прорезями.
По предварительной информации, Lamborghini Aventador SVJ оснастят 6,5-литровым двигателем V12, отдачу которого доведут до 770 лошадиных сил и 720 Нм крутящего момента. Агрегат будет сочетаться с перенастроенным для более быстрых переключений семиступенчатым "роботом" ISR с одним сцеплением.
Помимо этого, хардкорный суперкар получит систему активной аэродинамики ALA (Aerodinamica Lamborghini Attiva). Она способна менять уровень лобового сопротивления и прижимной силы, а в поворотах по-разному загружать правую и левую сторону антикрыла. На максимальной скорости "оперение" Aventador SVJ генерирует около 490 килограммов прижимной силы.
Читайте также: Известное ателье представило тюнинг Lamborghini Aventador S
Во время тестовых заездов на "Северной петле" предсерийный прототип Aventador SVJ установил новый рекорд трассы. Гонщик Марко Мапелли проехал круг за 6 минут 44,95 секунды - на две секунды быстрее Porsche 911 GT2 RS и на секунду быстрее электрического суперкара Nio EP9.
Британский дилер H.R. Owen Lamborghini раскрыл внешний вид экстремальной версии суперкара Aventador под названием Superveloce Jota (SVJ).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
На фотографии, опубликованной в Instagram, можно увидеть карбоновые детали обвеса, в том числе новое заднее антикрыло и крышку багажного отсека с дополнительными вентиляционными прорезями.
По предварительной информации, Lamborghini Aventador SVJ оснастят 6,5-литровым двигателем V12, отдачу которого доведут до 770 лошадиных сил и 720 Нм крутящего момента. Агрегат будет сочетаться с перенастроенным для более быстрых переключений семиступенчатым "роботом" ISR с одним сцеплением.
Помимо этого, хардкорный суперкар получит систему активной аэродинамики ALA (Aerodinamica Lamborghini Attiva). Она способна менять уровень лобового сопротивления и прижимной силы, а в поворотах по-разному загружать правую и левую сторону антикрыла. На максимальной скорости "оперение" Aventador SVJ генерирует около 490 килограммов прижимной силы.
Читайте также: Известное ателье представило тюнинг Lamborghini Aventador S
Во время тестовых заездов на "Северной петле" предсерийный прототип Aventador SVJ установил новый рекорд трассы. Гонщик Марко Мапелли проехал круг за 6 минут 44,95 секунды - на две секунды быстрее Porsche 911 GT2 RS и на секунду быстрее электрического суперкара Nio EP9.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
213
0
Также советуем посмотреть
- Сеть насмешили амбиции "Калашникова", решившего конкурировать с Tesla
- Луценко – Продан: ожесточенное противостояние
- Сутки в ООС: семеро раненых, пятеро погибших
- Рабочие приколы и казусы, которые вас развеселят
- Забавные кролики в солнцезащитных очках
- Строительные фейлы от горе-архитекторов
- Ляпы переводчиков, над которым грех не посмеяться
- Ужасное состояние: Сенцов написал новое письмо из колонии
- Коты, умудрившиеся попасть в нестандартные ситуации
- Свежая подборка эпичных фотожаб
- В Украину не пустили воров в законе из России
- Смешные фотки «ремонта» от настоящих неумех
- Потешные животные, знающие, как выбрать правильный ракурс
- Порошенко назвал главную угрозу для ВСУ
- «С Javelin пыль стирала»: Геращенко потроллила представителей террористов
- О традициях преступников русского мира
- Илон Маск стал героем забавных фотожаб
- У США офіційно завжди говорять про цінності
- Застрявший в консервной банке енот заставил «попотеть» спасателей
- На Донбассе прошел пятичасовой бой, четверо погибших
- Пять минут позора
- В украинских McDonald's будут продавать канадское блюдо «Путин»
- В Донецкой области от пули снайпера погиб украинский военный
- Щодо переліка програм іноземних телерадіоорганізацій
- Почему Илон Маск мало спит
- Сеть насмешила ревнивая дамочка, отвесившая несколько оплеух мужу
- Украинским пограничникам не удалось проверить очередной “гумконвой” из России
- Манафорт признан виновным, что дальше
- ДБР и фейки
- Везучая американка трижды за месяц выиграла в лотерею
Оставьте свой комментарий